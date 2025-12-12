11.12.2025, 19:04 27791
Дипломаты Казахстана обсудили глобальные климатические инициативы и подготовку к региональному саммиту в 2026 году
Фото: МИД РК
Рассказать друзьям
Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Постоянный представитель Республики Казахстан при Всемирной торговой организации Кайрат Торебаев встретился с генеральным секретарем Всемирной метеорологической организации Селестой Сауло, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.
В ходе беседы стороны обсудили ключевые направления сотрудничества Казахстана с ВМО, включая совместные региональные проекты, укрепление национального гидрометеорологического потенциала, участие страны в глобальных климатических инициативах и реализацию программы Early Warnings for All (EW4All). Особое внимание было уделено подготовке к региональному экологическому саммиту 2026 года, который пройдет в Казахстане.
Также посол Казахстана в Корее Нургали Арыстанов встретился с исполнительным директором Зеленого климатического фонда (GCF) Мафальдой Дуарте в рамках очередного заседания группы друзей GCF. Стороны обменялись мнениями в отношении перспектив сотрудничества в сфере экологии.
Вместе с тем были затронуты итоги визита Мафальды Дуарте в Казахстан в мае этого года, когда глава GCF была принята президентом РК Касым-Жомартом Токаевым и посетила солнечную электростанцию в городе Сарани. Казахстанский дипломат вручил руководителю фонда официальное приглашение от главы государства принять участие в региональном климатическом саммите, который состоится в апреле 2026 года в Астане при поддержке агентств Организации Объединенных Наций.
новости по теме
12.12.2025, 09:26 816
Токаев примет участие в форуме мира и доверия в Ашхабаде
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Ашхабад. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Вчера вечером президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Ашхабад для участия в форуме, посвященном Международному году мира и доверия. Его встретил председатель халк маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, сообщила пресс-служба Акорды.
Я с большим желанием откликнулся на приглашение высшего руководства Туркменистана прибыть сюда для участия в таком очень важном мероприятии. Повестка дня, которая была предложена нам, более чем актуальная в условиях нынешнего неспокойного, непредсказуемого мира и, тем более, в контексте 80-летия создания Организации Объединенных Наций. Я не сомневаюсь в том, что форум увенчается успехом, и это будет очередной позитивный вклад Туркменистана в стабилизацию ситуации в глобальном масштабе, и, конечно же, в укрепление атмосферы дружбы и сотрудничества в Центральной Азии", - сказал президент РК.
Касым-Жомарт Токаев высоко оценил итоги состоявшегося в конце ноября государственного визита президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Казахстан и отметил необходимость практической реализации достигнутых на высшем уровне договоренностей.
Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил президента Казахстана за участие в предстоящем форуме, а также остановился на ключевых вопросах двусторонней повестки.
Говоря о двусторонних отношениях, нельзя не упомянуть о недавнем государственном визите президента Туркменистана в Казахстан, который прошел на высоком уровне. Были обсуждены перспективы нашего сотрудничества в экономике и культурно-гуманитарной сфере. Хотелось бы Вас поблагодарить за личный вклад в укрепление взаимоотношений между Туркменистаном и Казахстаном. В Вашем лице передаю всему братскому казахскому народу наилучшие пожелания", - сказал он.
Позже президент Казахстана провел встречу с президентом Туркменистана. Касым-Жомарт Токаев поздравил собеседника и братский туркменский народ со знаменательной датой - 30-летием постоянного нейтралитета Туркменистана.
Он отметил актуальность повестки предстоящего Международного форума, приуроченного к юбилею.
Я благодарен Вам за приглашение посетить прекрасный город Ашхабад. Каждый раз, когда мы бываем здесь, я ощущаю атмосферу гостеприимства, братства, дружбы. У меня нет никаких сомнений в том, что форум достигнет поставленных целей и станет очень важным событием в истории международных отношений, поскольку речь идет, действительно, о самом насущном: о мире, о нейтралитете и о доверии. Это как раз то, чего не хватает в современном мире", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Собеседники обсудили перспективы развития двусторонних отношений.
Ваше участие станет ярким свидетельством Вашей приверженности укреплению мира, доверия и взаимопонимания. Еще раз хотел бы выразить Вам свою благодарность за принятое приглашение участвовать в Международном форуме мира и доверия. Для нас большая честь видеть Вас сегодня на туркменской земле", - заявил Сердар Бердымухамедов.
Главы государств подтвердили важность дальнейшего наращивания взаимной торговли, укрепления экономических связей, реализации совместных проектов в энергетической, транспортно-логистической и сельскохозяйственной сферах.
12.12.2025, 09:19 1051
Токаев поздравил вновь избранного президента Швейцарии
Рассказать друзьям
Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Ги Пармелану по случаю его избрания президентом Швейцарской Конфедерации, сообщила пресс-служба Акорды.
В поздравлении отмечается, что повторное избрание Ги Пармелана на этот высокий пост свидетельствует о неизменном доверии, которым он пользуется благодаря лидерским качествам и многолетнему преданному служению своей стране.
Президент Казахстана выразил уверенность в том, что в течение нового мандата Швейцария, играющая важную роль в глобальных делах, продолжит идти по пути устойчивого развития и процветания.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Ги Пармелану успехов в его ответственной государственной деятельности, а швейцарскому народу - счастья и благополучия.
11.12.2025, 21:22 24196
Казахстан и ВОЗ обсудили укрепление системы здравоохранения и подготовку специалистов
Фото: МИД РК
Рассказать друзьям
Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Ержана Ашикбаева встретился с представителями Всемирной организации здравоохранения в Казахстане, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.
На встрече приняли участие представитель организации в Казахстане Скендер Сыла и руководитель географически удаленного офиса ВОЗ по первичной медико-санитарной помощи в Алматы Мелита Якаб. Стороны обменялись мнениями по ключевым направлениям сотрудничества в сфере здравоохранения.
В ходе мероприятия обсуждены результаты, достигнутые Казахстаном по основным направлениям развития системы здравоохранения. В частности, было отмечено снижение распространенности неинфекционных заболеваний на 25%, увеличение средней продолжительности жизни населения до 75,4 года, а также положительная динамика по снижению показателей материнской и детской смертности.
Кроме того, были рассмотрены перспективы расширения сотрудничества с ВОЗ в рамках предстоящего в апреле регионального экологического саммита.
Ержан Ашикбаев подчеркнул важность увеличения числа казахстанских специалистов в сфере здравоохранения, работающих в международных организациях, и продвижения их профессионального роста в системе ВОЗ.
В этой связи представители организации сообщили о рассмотрении возможности организации в Казахстане программ профессиональной подготовки и обучения для медицинских работников. Также отмечается, что достижения Казахстана в области первичной медико-санитарной помощи рассматриваются многими странами как положительный пример.
По итогам встречи стороны подтвердили готовность продолжать совместную работу, направленную на повышение качества медицинских услуг, обеспечение их доступности для населения и дальнейшее укрепление системы здравоохранения.
11.12.2025, 19:55 26116
Наука, образование и инвестиции: Казахстан усиливает взаимодействие с Турцией
Фото: МИД РК
Рассказать друзьям
Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Стамбуле состоялся расширенный круглый стол с участием свыше 25 ректоров и представителей ведущих университетов Турции, на котором обсуждалось послание президента РК Касым-Жомарта Токаева "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию". Мероприятие стало экспертной площадкой для анализа роли высшего образования и науки в реализации стратегических приоритетов Казахстана, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.
Также в рамках рабочего визита в провинцию Конья посол РК в Турции Еркебулан Сапиев провел ряд встреч, направленных на расширение инвестиционного сотрудничества Казахстана.
В ходе визита посол встретился с председателем Промышленной палаты Коньи Мустафой Бююкегеном. Стороны обсудили текущее состояние двусторонних экономических отношений, потенциал увеличения взаимных инвестиций, а также перспективы промышленной кооперации между регионами Казахстана и Коньи. Особое внимание было уделено возможностям сотрудничества в сферах агропереработки, пищевой и химической промышленности, машиностроения и текстиля.
11.12.2025, 17:00 40376
Астана и Тегеран договорились о строительстве в Казахстане историко-культурного комплекса аль-Фараби Дополнено
Иранская делегация привезла копии рукописей, содержащие сведения по истории и культуре Казахстана XVIII века
Рассказать друзьям
Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о достижении с иранской стороной договоренности о строительстве в Казахстане историко-культурного комплекса, посвященного наследию Абу Насра аль-Фараби.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что укрепление культурно-гуманитарных связей продолжает оставаться золотым мостом в двусторонних отношениях.
Наши почетные гости во главе с уважаемым господином Масудом Пезешкианом привезли с собой копии ряда древних рукописей, хранящихся в архивах Ирана. В них содержатся ценные материалы, касающиеся истории и культуры Казахстана XVIII века. Эти важные документы, несомненно, позволят нашим ученым более подробно изучить международные отношения Казахского ханства того периода. Я поручил министру культуры и информации Казахстана при содействии профильных учреждений Ирана организовать в нашей стране выставку древних рукописей. Мы также договорились с иранской стороной построить в нашей стране историко-культурный комплекс, посвященный наследию великого мыслителя Абу Насра аль-Фараби", - заявил президент Казахстана.
Главы Казахстана и Ирана также обсудили возможности расширения взаимодействия в сфере образования и науки. В этой связи были рассмотрены возможности обмена опытом, достижениями, а также повышения квалификации казахских и иранских специалистов в области здравоохранения.
Дополнено 11.12.2025, 17.40
Позже президенты осмотрели выставку найденных в архивах Ирана древних рукописей, содержащих сведения по истории Казахстана. Касым-Жомарт Токаев и Масуд Пезешкиан ознакомились с копиями 27 древних рукописей из архивов министерства иностранных дел Исламской Республики Иран.
Экспонаты выставки, представляющие ценные сведения о социально-политических событиях, происходивших в Казахстане в XVIII-XIX веках, впервые представлены общественности. Архивные материалы подтверждают наличие тесных исторических связей между Казахстаном и Ираном.
Это очень ценный подарок. Мы обязательно представим данную экспозицию казахской общественности, а также будем широко популяризировать ее в СМИ. В документах содержатся неизвестные ранее исторические факты. Думаю, это станет полезным для наших соотечественников", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
11.12.2025, 16:45 41446
Открытие зала "Казахстан" состоялось во Дворце наций в Женеве Дополнено
Рассказать друзьям
Женева. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В преддверии 34-летия Независимости Казахстана в штаб-квартире ООН в Женеве состоялась торжественная церемония открытия зала "Казахстан", рассказали в пресс-службе Министерства иностранных дел Казахстана.
В мероприятии выступили постоянный представитель Казахстана при Всемирной торговой организации и международных экономических организациях Кайрат Торебаев, генеральный директор отделения ООН в Женеве Татьяна Валовая и заместитель генерального директора Международной организации по миграции (МОМ) Угочи Дэниелс. Почетным гостем стал известный казахский певец, посол доброй воли Казахстана и глобальный посол доброй воли МОМ Димаш Кудайберген.
Зал "Казахстан" - это не просто зал для встреч, это символ приверженности Казахстана многосторонности, диалогу и миру. Мы рады, что сегодня мы открываем его двери вместе с Димашем - голосом, который объединяет миллионы людей по всему миру", - отметил в своем выступлении Кайрат Торебаев.
Угочи Дэниелс официально объявила о назначении Димаша Кудайбергена глобальным послом доброй воли МОМ. Димаш также является одним из первых послов доброй воли Казахстана в рамках одноименного национального проекта, запущенного в 2024 году.
Гостям были представлены видеоролик певца "Киелі мекен" и ролик МОМ о его деятельности в качестве посла доброй воли. По окончании церемонии гостям были предложены национальные угощения.
Дополнено 11.12.2025, 21.14
Посол Казахстана в Черногории Даулет Батрашев провел переговоры с руководством Черногории, обсудив активизацию межпарламентского сотрудничества, подготовку визита президента Черногории в Казахстан, развитие двусторонних отношений в политике, экономике, туризме, правовой сфере и международных организациях. Стороны договорились о возможном создании группы дружбы в парламенте, расширении делового и туристического взаимодействия, а также о перспективах экспорта казахстанской сельхозпродукции.
11.12.2025, 13:55 48371
Казахстан и Иран подписали ряд важных документов
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Иран подписали ряд важных межправительственных и межведомственных документов, сообщает Акорда.
В частности, в присутствии глав государств Казахстана и Ирана состоялся обмен следующими документами:
- договор между Республикой Казахстан и Исламской Республикой Иран о взаимной правовой помощи по уголовным делам;
- протокол о внесении изменений и дополнений в соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Исламской Республики Иран о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов;
- программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Республики Казахстан и Министерством иностранных дел Исламской Республики Иран;
- программа культурного обмена между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Министерством культуры и исламской ориентации Исламской Республики Иран на 2026-2028 годы;
- меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности между Министерством юстиции Республики Казахстан и Государственной организацией по регистрации актов и имущества Исламской Республики Иран;
- меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в области транспорта, транзита и логистики между Министерством транспорта Республики Казахстан и Министерством дорог и городского развития Исламской Республики Иран;
- меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в области здравоохранения между Министерством здравоохранения Республики Казахстан и Министерством здравоохранения и медицинского образования Исламской Республики Иран;
- меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между РГП на праве хозяйственного ведения "Телерадиокомплекс президента Республики Казахстан" управления делами президента Республики Казахстан и организацией радиовещания и телевидения Исламской Республики Иран.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров в расширенном составе с лидером Ирана Масудом Пезешкианом заявил, что страна готова поставлять в Иран товары на сумму не менее 200 млн долларов.
11.12.2025, 12:06 52426
Отношения между Казахстаном и Ираном имеют глубокие корни - Токаев
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи в узком составе с лидером Ирана Масудом Пезешкианом отметил, что отношения между странами имеют глубокие корни, сообщает Акорда.
Наши страны соединяет Каспийское море. Для Казахстана Иран является близким соседом и надежным партнером на Ближнем Востоке. Мы с неизменным уважением относимся к иранскому народу. Несмотря на все трудности, мы продолжаем развивать наши связи. Отношения между нашими странами имеют глубокие корни. У нас схожие обычаи, традиции и культура. Мы взаимодействуем на протяжении веков. Казахстан всегда поддерживает Иран, между нами нет проблем или нерешенных вопросов. Считаю, что у наших стран есть большой потенциал взаимодействия", - заявил глава государства.
По его словам, между Астаной и Тегераном налажен конструктивный политический диалог, в том числе и на правительственном уровне.
Реализуются двусторонние соглашения, укрепляются межпарламентские связи. Растет торгово-экономическое сотрудничество. За 10 месяцев этого года отмечается рост показателей на 40% по сравнению с 2024 годом, что, несомненно, является хорошим результатом. Нам нужно сохранить заданный темп и нарастить объемы взаимной торговли", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
В свою очередь президент Ирана Масуд Пезешкиан отметил, что отношения между странами поступательно развиваются по широкому кругу направлений.
Между правительствами наших стран налажено эффективное взаимодействие. Уверен, у нас имеется огромный потенциал для укрепления сотрудничества в политической, экономической, культурной, гуманитарной сферах, а также в вопросе обеспечения безопасности", - добавил иранский лидер.
Ранее в Акорде состоялась торжественная церемония встречи президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана, прибывшего в Казахстан с официальным визитом.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
12.12.2025, 09:05Прокладка канализации ЖК в Нур Алатау: внеплановую проверку инициируют в отношении подрядчика 12.12.2025, 09:191836Токаев поздравил вновь избранного президента Швейцарии 12.12.2025, 09:26531Токаев примет участие в форуме мира и доверия в Ашхабаде 12.12.2025, 09:5686Казахстан ввел временный запрет на ввоз яиц 05.12.2025, 14:50826216В этом году ВВП впервые превысит $300 млрд - Токаев 05.12.2025, 15:32Казахстан и Россия договорились о создании нового исследовательского реактора и Центра ядерной науки823171Казахстан и Россия договорились о создании нового исследовательского реактора и Центра ядерной науки 05.12.2025, 16:16753031Олжаса Сулейменова выдвинули на Нобелевскую премию мира 05.12.2025, 13:19749751Строительство второй АЭС в Казахстане: в селе Улькен прошли публичные слушания 05.12.2025, 14:25746331В Казахстане примут программу поддержки малого бизнеса 05.12.2025, 14:50826216В этом году ВВП впервые превысит $300 млрд - Токаев 05.12.2025, 15:32Казахстан и Россия договорились о создании нового исследовательского реактора и Центра ядерной науки823171Казахстан и Россия договорились о создании нового исследовательского реактора и Центра ядерной науки 05.12.2025, 16:16753031Олжаса Сулейменова выдвинули на Нобелевскую премию мира 05.12.2025, 13:19749751Строительство второй АЭС в Казахстане: в селе Улькен прошли публичные слушания 05.12.2025, 14:25746331В Казахстане примут программу поддержки малого бизнеса
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы больше не смогут использовать излишки пенсионных накоплений на лечение зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений. В то же время услуги стоматологов не входят в ОСМС и остаются одними из самых дорогостоящих в стране. Для многих граждан возможность использовать излишки пенсионных накоплений являлась единственным способом получить необходимое лечение. Как вы относитесь к этому нововведению?