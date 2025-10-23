Лавров подчеркнул значимость визита главы МИД Казахстана в Россию

Фото: Depositphotos

Москва. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев в ходе своего визита в Россию подчеркнул, что РФ остается для Казахстана ведущим торговым и инвестиционным партнером, сообщает пресс-служба МИД РК.





По итогам 2024 года объем взаимного товарооборота превысил 28 млрд долларов, что стало новым рекордным показателем. Поставлена амбициозная задача - довести уровень двусторонней торговли до 30 млрд долларов. В прошлом году Россия стала крупнейшим инвестором в казахстанскую экономику с объемом инвестиций 4 млрд долларов" - заявил министр.





В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров подтвердил поступательность политического диалога, основанного на принципах стратегического партнерства и добрососедства, а также подчеркнул особые отношения лидеров двух стран, которые придают необходимую динамику всему комплексу казахско-российского сотрудничества.





Кроме того, стороны подробно рассмотрели вопросы укрепления межрегиональных и приграничных связей, расширения торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, реализации совместных проектов в сферах промышленности, энергетики, транспорта и логистики, сельского хозяйства.





Также обсуждены подходы к дальнейшему совершенствованию механизмов многостороннего взаимодействия и укреплению архитектуры региональной безопасности, в том числе в рамках СНГ, ЕАЭС и ОДКБ.





В заключение стороны подтвердили намерение продолжать курс на развитие всестороннего стратегического партнерства, направленного на обеспечение мира, устойчивости и процветания в Евразийском регионе", - добавили в пресс-службе.



