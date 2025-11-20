19.11.2025, 09:04 32516
МИД Казахстана приветствует принятие резолюции Совета Безопасности ООН о плане по прекращению конфликта в Газе
Фото: МИД РК
Астана. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство иностранных дел Республики Казахстан приветствует принятие резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 2803 (2025) о Комплексном плане по прекращению конфликта в Газе, сообщили в МИД.
Высоко оцениваем усилия Соединенных Штатов Америки и президента Дональда Трампа, а также других стран, внесших ключевой вклад в достижение соглашения о прекращении огня. Принятие резолюции является важнейшим шагом в направлении урегулирования ситуации в секторе Газа, восстановления доверия между сторонами и продвижения к прочному миру на Ближнем Востоке", - говорится в заявлении МИД РК.
Отмечается, что "Казахстан неизменно выступает за мирное, всеобъемлющее и устойчивое решение ближневосточного вопроса на основе Устава ООН, соответствующих резолюций Совета безопасности, международного гуманитарного права, а также формулы "двух государств для двух народов", предполагающей создание независимого, жизнеспособного и территориально целостного Государства Палестина".
В рамках Авраамских соглашений Казахстан готов к конструктивному взаимодействию со всеми партнерами, включая ключевых посредников процесса, и к дальнейшему вкладу в международные усилия, направленные на стабилизацию обстановки, повышение гуманитарной поддержки населения и создание условий для долгосрочного политического процесса", - сообщили в МИД.
Как сообщалось ранее, Казахстан присоединяется к Авраамским соглашениям.
Астана. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 20-21 ноября Астану с государственным визитом посетит премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает пресс-служба Акорды.
Программа визита включает переговоры делегаций двух стран, в ходе которых будут обсуждены перспективы укрепления взаимовыгодного сотрудничества Казахстана и Армении.
Ранее Касым-Жомарт Токаев и президент Эстонии Алар Карис провели переговоры в расширенном составе.
За 20 лет инвестиции Эстонии в экономику Казахстана превысили 128 млн долларов
Астана. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и президент Эстонской Республики Алар Карис провели переговоры в расширенном составе, сообщает пресс-служба Акорды.
С 2005 года прямые инвестиции Эстонии в экономику Казахстана превысили 128 миллионов долларов США. Сегодня на территории нашей страны успешно работают свыше 80 эстонских компаний, в том числе в сферах логистики (CF&S Kazakhstan LLP), почтовых услуг (Omniva) и цифровых сервисов (Bolt)", - говорится в сообщении.
Глава государства подчеркнул, что участие представительной эстонской бизнес-делегации свидетельствует об искренней заинтересованности Таллина в дальнейшем расширении партнерства. Он выразил готовность оказывать всестороннюю поддержку эстонским компаниям.
Эстония с радостью станет Вашим проводником на рынок Евросоюза. Кроме транзита и логистики, которые Вы упомянули, представители эстонского бизнеса выражают готовность инвестировать в Казахстан. Наша бизнес-делегация включает 40 компаний в сферах логистики, транзита, информационно-коммуникационных технологий, кибербезопасности, а также образования и технологий.Эстония является частью Европейского союза, мы рады, что Центральная Азия, где Казахстан выступает региональным лидером, является стратегическим партнером ЕС. В частности, Евросоюз намерен укрепить наши отношения в сфере транспорта и взаимосвязанности в рамках проекта Global Gateway", - отметил Алар Карис в ходе переговоров.
Ранее МСХ сообщило, что Казахстан ведет переговоры с Эстонией и Латвией по использованию прибалтийских портов в качестве транзитных узлов для поставок зерна на рынок Европы.
Резолюцию о борьбе с героизацией нацизма приняли в ООН
Женева. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Третий комитет ГА ООН принял предложенную Россией резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, сообщает РИА Новости.
За документ проголосовали 114 стран, против - 52, в числе которых Украина, США, Великобритания, Канада, Япония, Франция, Германия. Воздержались 12 государств. Позднее, в декабре за резолюцию проголосует уже сама Генассамблея", - сообщает источник.
Соавторами документа выступили десятки государств, в том числе Азербайджан, Беларусь, Китай, КНДР, Сербия, ЮАР.
При этом комитет включил в резолюцию поправку группы западных стран, утверждающую, что РФ якобы оправдывает проведение СВО "мнимым предлогом искоренения неонацизма". Ее поддержали 63 страны, а 41 страна выступила против. США также голосовали против.
РФ дистанцировалась от соответствующей поправки.
Резолюция "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости" состоит из более чем 70 пунктов. Документ, в частности, осуждает инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, призывает государства ликвидировать все формы расовой дискриминации и рекомендует принять меры для того, чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны", - говорится в информации.
Токаев: Время закрытых границ и изоляции осталось позади
Ташкент. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в VII консультативной встрече глав государств Центральной Азии, сообщает Акорда.
Он подчеркнул, что консультативные встречи глав государств доказали свою эффективность.
Центральная Азия сейчас проходит период масштабной трансформации. Можно с уверенностью сказать, что время закрытых границ и изоляции осталось позади. Достигнутая общими усилиями внутренняя сплоченность региона открывает перед нашими странами широкие горизонты развития и международного сотрудничества. Важная роль региона в глобальных процессах признается ведущими государствами мира. На этом фоне растет интерес к формату "Центральная Азия плюс". Текущий год показателен в этом плане, учитывая прошедшие саммиты с основными зарубежными партнерами. На мой взгляд, главные задачи такого партнерства заключаются в укреплении стабильности в регионе и создании условий для устойчивого прогресса, обеспечения благополучия и достатка наших стран и народов. Наша цель - укрепить статус Центральной Азии как региона динамичного социально-экономического развития, всестороннего сотрудничества, мира и процветания", - сказал Токаев.
Он отметил существенные успехи в укреплении экономической базы регионального взаимодействия.
Растет число совместных предприятий, реализуются крупные проекты в промышленности, энергетике, машиностроении, агропромышленности и других секторах. Последовательно снимаются торговые барьеры, открываются новые пропускные пункты, расширяется авто- и железнодорожное сообщение. В итоге объем внутрирегиональной торговли в прошлом году достиг 11,5 млрд долларов. Думаю, что мы будем всесторонне поддерживать эту положительную динамику, чтобы в перспективе довести данный показатель до 20 млрд долларов", - заявил президент.
Он призвал к запуску прорывных проектов в перспективных сферах. По словам Токаева, Казахстан готов к взаимовыгодной работе в этом направлении, в том числе через создание совместных предприятий по глубокой переработке зерна, масличных и мясомолочных продуктов, развитию животноводства и органического растениеводства. Также имеются перспективы в строительстве современных хранилищ, логистических центров и производстве готовой пищевой продукции для внутренних потребностей и для экспорта.
По его мнению, страны ЦА обладают уникальным шансом превратить регион в ключевой транзитный узел Евразии. При этом только согласованные действия позволят максимально раскрыть потенциал региона.
Чтобы избежать дублирования проверок, избыточных бюрократических процедур при прохождении границ, считаем целесообразным рассмотреть вопрос внедрения Единой системы электронного сопровождения грузов. Для дальнейшего укрепления потенциала региона предлагаем начать совместную разработку Комплексной стратегии развития транспортной системы Центральной Азии. Широкие возможности предоставляют активно формирующиеся сети приграничных промышленных хабов. В рамках их дальнейшего развития нам нужно сосредоточиться на запуске высокотехнологичных проектов", - заявил президент.
Он обратил внимание участников встречи на перспективы взаимодействия в сфере добычи и переработки редкоземельных металлов.
Наши государства обладают значительными, но пока недостаточно изученными запасами таких ресурсов. Можно было бы объединить усилия по привлечению в регион передовых технологий и внедрению инновационных решений. Казахстан предложил создать в Астане Региональный исследовательский центр по редкоземельным металлам, который мог бы предоставлять инвесторам актуальную информацию о доступных месторождениях и технологиях их разработки", - сказал глава государства.
Он отдельно остановился на широких возможностях ИИ и рассказал о проводимых мероприятиях в этой сфере в Казахстане, а также о совместной работе с узбекскими коллегами.
Для дальнейшего развития партнерства в сфере искусственного интеллекта важно также разработать единые стандарты использования этой технологии. Предлагаем начать разработку Декларации об ответственном использовании искусственного интеллекта государствами Центральной Азии. Документ позволит обеспечить прозрачность, доверие и безопасность при обмене данными в рамках совместных цифровых проектов и станет гарантией защиты прав всех участников", - добавил президент.
Он также затронул вопрос водной безопасности.
За последние пять лет наши страны обновили свои водные политики. Учитывая трансграничный характер водной проблематики, полагаю важным гармонизировать наши водные стратегии, в том числе для масштабирования наиболее успешных практик водосбережения. В перспективе можно подумать и о принятии в соответствии с международными стандартами Рамочной конвенции Центральной Азии по водопользованию. Такой документ позволит установить единые принципы работы в этой сфере и избежать возможных разногласий. Подходящей площадкой для обсуждения этих предложений станет заседание глав государств - учредителей Международного фонда спасения Арала, который пройдет в следующем году в Астане в апреле одновременно с Региональным экологическим саммитом. Рассчитываем на ваше активное участие", - обратился Токаев к участникам встречи.
Он также призвал более эффективно координировать туристическую политику.
Ранее высказывались предложения по развитию совместных туристических маршрутов по всему региону. Мы поддерживаем такие инициативы. Кроме того, предлагаем принять действенные меры по продвижению единого туристического бренда Центральной Азии. Правовой основой для наращивания сотрудничества может стать Соглашение о сотрудничестве в области туризма и создание единого туристического пространства стран Центральной Азии", - сказал президент.
В завершение Токаев остановился на вопросах дальнейшего совершенствования формата консультативных встреч.
Предлагаю рассмотреть возможность включения Центрально-Азиатского экспертного форума в систему регионального взаимодействия с его трансформацией в ключевую платформу для осуществления исследований и формирования единых подходов", - подытожил глава государства.
По итогам VII консультативной встречи глав государств Центральной Азии президенты подписали следующие документы:
- Совместное заявление глав государств Центральной Азии по итогам VII Консультативной встречи;
- Обращение глав государств Центральной Азии к государствам - членам ООН по кандидатуре Кыргызской Республики в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на период 2027-2028 гг.;
- Решение о присоединении Азербайджана в качестве полноправного участника Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.
Совместным заявлением глав государств Центральной Азии были одобрены следующие документы:
1. Концепция региональной безопасности, стабильности и устойчивого развития в Центральной Азии;
2. Каталог рисков безопасности Центральной Азии и меры по их предупреждению на 2026-2028 гг.
Напомним, вчера, в рамках визита в Узбекистан, Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Стороны подписали ряд двусторонних документов.
Важность сохранения исторической правды и создания совместных школ обсудили главы Минпросвещения Казахстана и России
Москва. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр просвещения Республики Казахстан Жулдыз Сулейменова и глава Минпросвещения России Сергей Кравцов провели рабочую встречу. Они обсудили текущие вопросы и наметили планы на дальнейшее сотрудничество, сообщили в Минпросвещения России.
В ходе мероприятия Сергей Кравцов выразил благодарность за активизацию работы по созданию совместных школ в России и Казахстане.
Стороны выразили намерение продолжить указанную работу в рамках деятельности созданной ранее профильной двусторонней рабочей группы.
Кроме того, в ходе встречи обсуждались вопросы развития сотрудничества в сфере профессионального образования, детского отдыха, повышения квалификации педагогических работников, работы с одаренными детьми.
Жулдыз Сулейменова в свою очередь также выразила готовность развивать сотрудничество двух стран в указанных сферах.
В завершение Сергей Кравцов пригласил Жулдыз Сулейменову принять участие в ежегодном международном форуме министров образования "Формируя будущее" и предложил провести совместный семинар-совещание управленческих кадров в сфере образования "ПРОдиалог", а также принял приглашение посетить Республику Казахстан с ответным визитом в январе 2026 года.
В российском ведомстве отметили, что системную работу по продвижению российского образования в Республике Казахстан по поручению Минпросвещения России проводит Омский государственный педагогический университет.
Напомним, для филиала МГИМО в Астане будет построено отдельное здание. Президент Токаев связывает с деятельностью института большие надежды.
Казахстан и Туркменистан объединяют усилия в борьбе с преступностью
Астана. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сенаторы ратифицировали соглашение между правительством Казахстана и правительством Туркменистана о сотрудничестве в борьбе с преступностью.
Документ предусматривает обмен оперативной и криминалистической информацией, исполнение взаимных запросов, обмен специалистами и опытом, а также содействие в обучении сотрудников правоохранительных органов двух стран", - сообщил руководитель аппарата сената Максим Споткай.
Стороны также договорились взаимодействовать при расследовании любых преступлений, требующих координации между компетентными органами Казахстана и Туркменистана.
Единые правила для перевозки радиоактивных материалов внедряют в СНГ
Астана. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сенат ратифицировал соглашение о трансграничных перевозках радиоактивных материалов в государствах - участниках СНГ.
Ключевое положение - введение единых правил и процедур для всех стран СНГ, по которым такие перевозки теперь будут осуществляться на основании договора и в соответствии с международными стандартами безопасности, сообщил руководитель аппарата сената Максим Споткай.
Документ также предусматривает механизм взаимного признания разрешительных документов. Это позволит избежать необоснованных задержек на границе.
Кроме того, соглашение закрепляет ответственность отправителя, получателя и перевозчика за предупреждение аварий и защиту персонала, населения и окружающей среды при перемещении радиоактивных материалов.
Казахстан и Россия намерены сотрудничать в сфере биологической безопасности
Москва. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Республика Казахстан и Российская Федерация намерены развивать сотрудничество в области биологической безопасности, говорится в декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами, которую подписали президенты Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев.
Стороны намерены развивать сотрудничество в области биологической безопасности,в том числе в рамках Координационного совета уполномоченных органов государств - членов ОДКБ по вопросам биологической безопасности, и оказывать взаимную поддержку инициативам по укреплению режима Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении", - сообщается в декларации.
Документ включает сотрудничество в области политики и безопасности, экономики и интеграции, сотрудничество в передовых наукоемких отраслях и в гуманитарной области. С полным текстом декларации можно ознакомиться здесь.
Напомним, в рамках визита президента РК в Россию подписан ряд документов.
