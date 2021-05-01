В провинции Хубэй высокими темпами идет восстановление экономического роста

В начале прошлого года из-за внезапной вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 провинция Хубэй и город Ухань оказались в центре внимания всего мира. Борьба с эпидемией в Хубэй и Ухань, откуда поступили первые сообщения о случаях заболевания коронавирусом, затронули сердца народа Китая и всех стран мира. Не так давно, по случаю годовщины снятия локдауна в Ухане, МИД Китая провел особую презентацию провинции Хубэй, которая продемонстрировала всему миру новый яркий облик Хубэй и Ухань после победы над эпидемией. Благодаря сплоченности и единству народа страны Хубэй и Ухань за короткие три месяца достигли решающих результатов в борьбе с эпидемией, после чего быстрыми темпами возобновилось жизнь и производство, и регион смог добиться восстановления экономического роста. В 2020 году ВРП провинции Хубэй вернулся к показателям предыдущего года в 95,6%, а общий объем импорта и экспорта вопреки тенденции увеличился на 8,8%. При этом в течение 11 месяцев подряд до сегодняшнего дня в регионе не было зафиксировано новых местных случаев заражения COVID-19. Необычайный подвиг, совершенный на земле Хубэй за последний год, не только вдохновил китайский народ, но и придал уверенности и силы в глобальную борьбу с эпидемией. Давайте познакомимся с этим чудотворным местом - Хубэй.

Хубэй расположен в центральной части Китая, в среднем течении реки Янцзы и назван в честь того, что расположен к северу от озера Дунтин, второго по величине озера в Китае. Площадь провинции составляет около 185,9 тыс. кв.км., а население составляет около 61 млн человек. Земля в регионе очень плодородная, богата на различные продукты, и на территории расположены много озер, благодаря чему Хубэй пользуется репутацией "провинции тысячи озер" и "край, изобилующий рыбой и рисом". Здесь славятся красивые горы и реки, живописный пейзаж, а также известные по всей стране достопримечательности, как естественный природный парк Шэньнунцзя, Три ущелья реки Янцзы и башня Желтого Журавля.





Хубэй имеет долгую историю и богатую культуру, и с древних времен провинцию называли "землей Цзинчу". Зародившаяся здесь культура Цзинчу уходит своими корнями в далёкое прошлое, отличается глубоким и богатым содержанием, и является важной частью китайской цивилизации. Жители царства Чу поклонялись фениксу, который, согласно легенде, является птицей бессмертия и способна возрождаться из огня. Дух упорного труда и самосовершенствования народа, зародившийся в культуре Цзинчу, передалось поколениями до настоящего времени. Единодушная и мужественная борьба жителей Хубэй с эпидемией служит живым примером того самого духа. Как сказал член Госсовета и министр инностранных дел КНР Ван И во время особой презентаций: "Борьба с коронавирусом в Хубэй - это воплощение противоэпидемической кампании Китая, более того это общее проявление духа и силы Китая". Сегодня, народ Хубэй, воодушевленный этим духом, также стремится к высококачественному развитию.







Хубэй - регион инноваций. Будучи местом, богатым инновационными ресурсами, где имеется 80 академиков, 129 университетов, почти 1,6 млн студентов и большое количество специалистов разных отраслей, Хубэй обладает огромным инновационным потенциалом. Ухань - это город с наибольшим количеством студентов в Китае. В городе работают 29 государственных ключевых лабораторий и более 3600 научно-исследовательских институтов, которые создали площадку для научно-технических инноваций высокого уровня. Оптическая долина Ухань - крупнейшая в мире научно-исследовательская и производственная база в области оптических коммуникаций, где 80 ведущих интернет-компаний открыли свою региональную штаб-квартиру. Результат опроса, проведенного среди молодежи до 30 лет показывает, что самым желанным городом Китая для развития карьеры является Ухань.



Хубэй - регион зеленого развития. Хубэй является важной "житницей" Китая. В народе говорят, что "Если в Хубэй и Хунань будет богатый урожай, то всей стране не грозит голод". Это именно результат гармонического сосуществования жителей региона с природой. Хубэй твердо придерживается экологических приоритетов и зеленого развития, активно развивает цифровую экономику, умную экономику и экономику совместного использования, осуществляет переход традиционных отраслей промышленности в зеленое производство, и делает зеленое отрасль движущей силой развития . Хубэй является крупнейшим рынком обработки парниковых выбросов в Китае, а город Ухань превратил самую большую старую мусорную свалку в уникальный садовый выставочный парк. Зеленые коридоры озера Дунху с живописным пейзажем предствляют собой воплощение реализации концепции охраны окружающей среды.





Хубэй - регион открытого развития. Хубэй обладает уникальными географическими преимуществами и является важным узлом сетей высокоскоростных железных дорог и скоростных автомагистралей, также и центром судоходства в среднем течении реки Янцзы, благодаря чему отсюда за 4 часа можно добраться до почти всех центральных городов Китая. Прямые маршруты морского пути соединяют регион с Тихим океаном. Контейнерные поезда "Китай-Европа" (Ухань) напрямую следуют в Европу и Центральную Азию, а аэропорт Тяньхэ города Ухань имеет 64 международных маршрута, по которым летают прямые рейсы по всему миру. В регионе имеется хорошая бизнес-среда и с каждым годом растет инвестиционная привлекательность и конкурентоспособность. В провинции Хубэй обосновались 321 компаний из списка Fortune Global 500. Сразу после снятия карантина в Ухане известная американская компания Honeywell создала здесь штаб-квартиру, орентированную на развивающийся рынок.







Сегодня Хубэй, возродившийся после эпидемии COVID-19, стал более стойким и энергичным регионом. Будучи точкой состыковки основных государственных стратегий, как совместное строительство "Один пояс и один путь" и всестороннее содействие развитию "Экономического пояса реки Янцзы", ускоренное развитие центральных районов и совместное развитие городских агломераций в среднем и нижнем течении реки Янцзы, провинция Хубэй и дальше будет твердо придерживаться концепции Сообщества единой судьбы человечества и неуклонно расширять открытость, углублять взаимовыгодное сотрудничество с другими странами и придавать дополнительный импульс восстановлению мировой экономики. Приветсвуем друзей из Казахстана узнать больше о Хубэй и посетить этот регион, поискать шансы для осуществления обмена и сотрудничества в областях промышленности, экономики и торговли, науки и образования, защиты окружающей среды, культуры и туризма, поделиться возможностями развития и вместе создать лучшее будущее.



Генеральное консульство КНР в Алматы

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