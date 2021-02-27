Новую цифровую стратегию для мобильных операторов предложила компания Huawei на форуме MWC

Нур-Султан. 26 февраля. Kazakhstan Today - Эффективное и параллельное развитие четырех ключевых областей поможет операторам связи ускорить процесс цифровой трансформации. Об этом заявил президент глобальной службы технической поддержки Huawei Билл Тан в ходе своего выступления на форуме Huawei MWC 2021 в Шанхае, передает Kazakhstan Today.

Билл Тан подчеркнул, что предложенная им стратегия даст принципиально новый уровень эффективности.

Развитие 5G и ИТ позволяет ускорить цифровую трансформацию, что дает возможность оптимизировать и сделать более эффективным производство. В связи с этим у операторов связи появляются новые требования, которые необходимо удовлетворять с помощью услуг и предоставляемых данных.

Методы эксплуатации и технического обслуживания операторских систем должны иметь трехуровневую архитектуру, которая охватывает ресурсы, услуги и сервисы для конечных пользователей. Каждый уровень требует саморегулирования и управления с обратной связью.

Такая архитектура позволит оптимизировать взаимодействие с пользователем и повышать гибкость работы, увеличивая число предоставляемых услуг и повышая их качество.

Операторы связи могут прийти к принципиально новым эффектам благодаря достижению синергии в четырех ключевых областях: услуги, платформа, технологии и экосистема. Такой подход повысит эффективность, вдохновит на создание новых инновационных сервисов и сделает трансформацию более глубокой. Мы должны стремиться к преобразованиям во всех четырех областях, чтобы максимизировать выгоду от технологической синергии ", - отметил Билл Тан.

По словам эксперта, общепринятый подход к работе не позволяет эффективно поддерживать растущее число новых персонализированных услуг при нынешних темпах развития, и это надо исправлять. Унифицированная платформа позволит сделать переход от сотрудничества людей к сотрудничеству цифровых систем на базе платформы более комфортным.

Нельзя при этом забывать и о цифровых технологиях: их развитие на уровне устройств, каналов, облаков, интеллектуальных функций поможет операторам связи значительно оптимизировать традиционные рабочие процессы. И, наконец, четвертый важный компонент новой стратегии - это внедрение гибкой экосистемы.

Глава глобальной службы техподдержки напомнил, что компания Huawei предоставляет платформу и технологии автоматизации. Предлагаемые компанией возможности высвобождают ресурсы и для партнеров, и для операторов связи, чтобы они могли сосредоточиться на своих основных предложениях.

Билл Тан подчеркнул, что цифровая трансформация должна осуществляться при активом участии всех заинтересованных сторон, чтобы получить ожидаемый положительный эффект. Уровень цифровизации процессов в подразделении Huawei GTS стал существенно выше именно благодаря инициативе по трансформации Digital GTS. Ее реализовали в 2016 году, чтобы внедрять цифровые технологии и автоматизировать необходимые процессы. За прошедшие четыре года Digital GTS доказала эффективность и позволила выработать надежный подход, который стабильно дает прогресс.

Конгресс MWC 2021 проходит с 23 по 25 февраля в Шанхае.

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