Нур-Султан. 1 апреля. Kazakhstan Today - Движение на левобережье столицы ограничат со 2 по 7 апреля, передает Kazakhstan Today.

Дорожное движение на некоторых улицах левобережья столицы будет временно ограничено со 2 по 7 апреля", - сообщает Астана LRT.

Как уточнили в компании, в связи с проведением работ по строительству легкорельсового транспорта планируется перекрытие правого бокового съезда развязки с улицы Сыганак на проспект Мангілік Ел. Водители будут иметь возможность осуществления правого поворота на следующих пересечениях улиц: Сыганак-Туркістан и Сыганак-Акмешіт.

Водителей просят заранее планировать маршрут.

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