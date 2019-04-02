Движение на левобережье столицы ограничат со 2 по 7 апреля

Дорожное движение на некоторых улицах левобережья столицы будет временно ограничено со 2 по 7 апреля", - сообщает Астана LRT.
Как уточнили в компании, в связи с проведением работ по строительству легкорельсового транспорта планируется перекрытие правого бокового съезда развязки с улицы Сыганак на проспект Мангілік Ел. Водители будут иметь возможность осуществления правого поворота на следующих пересечениях улиц: Сыганак-Туркістан и Сыганак-Акмешіт.
Маршруты, проходящие данный участок дорог, будут останавливаться на утвержденных остановочных пунктах.
Водителей просят заранее планировать маршрут.
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