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Движение на левобережье столицы ограничат со 2 по 7 апреля

01.04.2019, 21:23 4726
Движение на левобережье столицы ограничат со 2 по 7 апреля
Нур-Султан. 1 апреля. Kazakhstan Today - Движение на левобережье столицы ограничат со 2 по 7 апреля, передает Kazakhstan Today.
 

Дорожное движение на некоторых улицах левобережья столицы будет временно ограничено со 2 по 7 апреля", - сообщает Астана LRT.

 
Как уточнили в компании, в связи с проведением работ по строительству легкорельсового транспорта планируется перекрытие правого бокового съезда развязки с улицы Сыганак на проспект Мангілік Ел. Водители будут иметь возможность осуществления правого поворота на следующих пересечениях улиц: Сыганак-Туркістан и Сыганак-Акмешіт.
 
Маршруты, проходящие данный участок дорог, будут останавливаться на утвержденных остановочных пунктах. 
 
Водителей просят заранее планировать маршрут.
 

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