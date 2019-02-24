ДЧС Астаны предупреждает о сильных морозах

Астана. 5 февраля. Kazakhstan Today - Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны сообщает, что по данным РГП "Казгидромет", ночью 6-7 февраля ожидается понижение температуры воздуха до 37-39 градусов мороза, передает Kazakhstan Today.

При сильном морозе департамент по ЧС Астаны рекомендует избегать выхода на улицу и выезд куда-либо на личном автотранспорте. Если появилась неисправность в машине вдали от населенного пункта или в незнакомой местности, лучше оставаться в машине, вызвать помощь по телефону или ждать, пока по дороге проедет другой автомобиль.

Постарайтесь выполнить все возможное, чтобы не получить обморожения. Необходимо укрыться от ветра - вероятность обморожения на ветру значительно выше. Не выходите на мороз без варежек, шапки и шарфа. В ветреную холодную погоду перед выходом на улицу открытые участки тела смажьте специальным кремом. Не носите на морозе металлические (в том числе золотые, серебряные) украшения - кольца, сережки и т.д. Металл остывает гораздо быстрее тела до низких температур, вследствие чего возможно "прилипание" к коже с болевыми ощущениями и травмами. В целом на морозе старайтесь избегать контакта голой кожи с металлом", - проинформировали в ведомстве.

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