Погода без осадков ожидается в субботу на большей части Казахстана

Алматы. 26 октября. Kazakhstan Today -В субботу на большей части территории Казахстана сохраняется погода без осадков, лишь в северной и восточной части республики местами ожидаются осадки, гололед, усиление ветра, передает Kazakhstan Today.

По информации "Казгидромета", в Акмолинской, Жамбылской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается туман, в Павлодарской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ветер 15-20 метров в секунду, в Северо-Казахстанской области местами - гололед. В Восточно-Казахстанской области ожидается местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на дорогах гололедица.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства