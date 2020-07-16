Нур-Султан. 15 июля. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток - 16-18 июля 2020 года, передает Kazakhstan Today.

Практически на всей территории Казахстана сохранятся погода без осадков, лишь в западной и восточной части республики местами пройдут кратковременные дожди с грозами, шквалистым ветром и возможно выпадением града. Местами на юге усилится ветер в сопровождении с пыльными бурями", - сообщает РГП "Казгидромет".

Также на большей части республики сохраняется жаркая погода, связанная с выходом гребня с территории Ирана.

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