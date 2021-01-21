Мажилисмен возмутился минимальной зарплатой в Казахстане

Нур-Султан. 20 января. Kazakhstan Today - Депутат мажилиса парламента Казахстана Айбек Паяев возмутился размером минимальной заработной платы в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

Мажилисмен от Народной партии Казахстана отметил, что на начало 2021 года заработная плата в Казахстане оказалась одной из самых низких среди 56 стран мира, по данным экспертов международной службы Picodi.

Вопиющим фактом стало то, что Казахстан - единственная страна, где минимальная заработная плата снизилась по сравнению с прошлым годом в связи с ростом страховых взносов. После нас только Нигерия и Узбекистан.

Номинальная минимальная заработная плата в Казахстане на 1 января 2021 года меняться не стала и составляет 42 500 тенге. При этом из-за увеличения страховых взносов реальная заработная плата снизилась с прошлого года и составляет 37 400 тенге (-1,1 процента к 2020 году).

Минимальная заработная плата в Украине увеличилась на 27%, в Польше - на 9,8%, в Беларуси - на 6,7%, а в России - на 5,5%.

Паяев также отметил, что по сравнению с прошлым годом стоимость продуктовой корзины в Казахстане увеличилась на 14%. Продовольственная корзина, указанная в исследовании, состоит из хлеба, молока, яиц, риса, сыра, мяса, фруктов и овощей.

На начало 2021 года стоимость такой продуктовой корзины для Казахстана составила 25 280 тенге, что на 13,87% больше, чем год назад. В результате положение самых низкооплачиваемых граждан Казахстана ухудшилось. А чтобы обеспечить достойный уровень жизни для казахстанцев, минимальная заработная плата должна быть увязана не только со средней заработной платой, но и с реальной стоимостью жизни, учитывая возможность наличия безработных членов семьи", - добавил депутат.

Мажилисмен направил запрос на имя премьер-министра, спросив, какие меры сегодня принимаются для повышения минимальной заработной платы в Казахстане; планируется ли изменить методику расчета прожиточного минимума, отражающую фактическую стоимость продовольственных и непродовольственных товаров и услуг в соответствии с международными стандартами; планируется ли развитие социальных стандартов качества и уровня жизни в Казахстане в соответствии с международными стандартами и потребностями казахстанского общества.

Казахстан вошел в рейтинг самых низких минимальных зарплат по данным Picodi. Первое место антирейтинга возглавил Узбекистан, где минимальная зарплата - 57 долларов (23 тысячи тенге). На втором месте - Нигерия, 71 доллар (29 тысяч тенге). На третьем месте - Казахстан, 88 долларов (36 872 тенге).

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