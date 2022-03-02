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Синоптики рассказали о погоде в Казахстане во вторник

01.03.2022, 08:27 22636
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане во вторник
НУР-СУЛТАН. 1 МАРТА - Под влиянием фронтальных разделов в большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки в виде дождя и снега, на юге страны - сильные осадки, преимущественно в виде дождя, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Местами по республике ожидается туман, усиление ветра, на юге РК - гроза, на западе, юго-востоке - гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Северо-Казахстанской области ожидаются: на юге туман, днем на северо-востоке области низовая метель, усиление ветра ночью на севере, днем на большей части области 15-20, днем порывы 25 метров в секунду. 
 
В Павлодарской области ожидаются: ночью и утром на севере, в центре области туман; днем на севере области низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Акмолинской области ожидаются: на западе, юге области туман, в северной половине области усиление ветра, порывы 15-20 метров в секунду. 
 
В горнах районах Туркестанской области, днем на востоке Алматинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Жамбылской области ожидаются: на юге, севере и в горных районах области туман, гололед; на юго-западе области, в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Западно-Казахстанской области ожидаются: ночью на западе, юге области гололед; на западе, севере области туман. 
 
На западе, севере и в центре Атырауской области, на западе, в центре Мангистауской области, на севере, юге Костанайской области, в центре Кызылординской области, ночью и утром на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман.
 
В Алматы синоптики прогнозируют дождь, температура воздуха днем составит +8+10 градусов, скорость ветра - 2-7 метров в секунду.
 
В Нур-Султане - переменная облачность, температура воздуха -3-5 градусов, скорость ветра - 7-12 метров в секунду.

 

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В Минтруда рассказали, как будут регулировать миграционные процессы

02.03.2022, 16:23 10631
НУР-СУЛТАН. 2 МАРТА - Министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов в ходе расширенного заседания коллегии Министерства труда и социальной защиты населения рассказал, каким образом будут регулироваться вопросы этнической и трудовой миграции в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В 2021 году более 7 тысяч кандасов и переселенцев (2,6 тысячи семей) были включены в региональную квоту и обеспечены мерами государственной поддержки по переселению. В 2021 году для развития поддержки этнических казахов в два раза увеличен размер субсидии на переезд - с 35 МРП (107,2 тысячи тенге) до 70 МРП (214,4 тысячи тенге)", - сообщил министр, поводя итоги работы министерства за 2021 год. 

 
Он отметил, что в целях защиты внутреннего рынка труда ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов. 
 

В настоящее время МТСЗН продолжается работа по принятию функций по вопросам трудовых иммигрантов и беженцев", - сообщил Шапкенов. 

 
По его словам, разработан проект новой концепции миграционной политики, определяющий ее развитие на последующую пятилетку. 
 

Для защиты прав казахстанских граждан, работающих за рубежом, будут заключены двусторонние соглашения (меморандумы) об обеспечении трудовых и социальных прав трудовых мигрантов", - проинформировал он.

 
Местным исполнительным органам поручено обеспечить работой не менее 6,3 тысячи переселенцев. 
 
При формировании квоты привлечения иностранной рабочей силы особое внимание следует уделить снижению числа работников по 3-й и 4-й категориям и соблюдению требований по обеспечению казсодержания в кадрах.
 
В-третьих, по словам министра, следует принять профилактические меры по недопущению диспропорций в оплате труда между казахстанскими и иностранными работниками. 
 

В Алматинской области пройдет двухдневное противопаводковое учение "Коктем-2022"

02.03.2022, 14:46 15581
В Алматинской области пройдет двухдневное противопаводковое учение "Коктем-2022"
Фото: ДЧС Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. 2 МАРТА - На территории Алматинской области 3-4 марта будет проведено республиканское командно-штабное учение "Коктем-2022", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В целях совершенствования государственной системы гражданской защиты, подготовки органов управления, сил и средств к предстоящему весеннему паводковому периоду 3-4 марта будут проводиться мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с весенними паводками", - сообщили в пресс-службе ДЧС области.

 
Ранее в МЧС Казахстана назвали наиболее подверженные риску затопления регионы. Это Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Акмолинская, Карагандинская и Костанайская области. 
 
Напомним, вчера в нескольких областях Казахстана с целью сохранения дорожного полотна в весенний паводковый период было ограничено движение большегрузов. 
 

В Казахстане вступил в силу закон о защите животных

02.03.2022, 14:13 17436
В Казахстане вступил в силу закон о защите животных
НУР-СУЛТАН. 2 МАРТА - В Казахстане с сегодняшнего дня вступил в силу подписанный главой государства Касым-Жомартом Токаевым закон РК "Об ответственном обращении с животными", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Законом вводится персональная ответственность владельцев за жизнь, здоровье и благополучие животных, защита их от жестокого обращения, воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к ним. 
 
Напомним, 11 февраля на брифинге в СЦК вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Алия Шалабекова разъяснила некоторые положения закона. 
 

Закон и разрабатываемый пакет НПА ставит заслон таким негативным проявлениям в отношении животных, как проведение собачьих боев, ветеринарных операций без анестезии, безнаказанное убийство животных, доведение животных до истощения и неоказание им своевременной помощи, негуманный отлов", - подчеркнула вице-министр. 

 
Также, по ее словам, с вступлением в действие закона в Казахстане будет прекращена практика безвозвратного отлова бродячих животных, а регулирование их численности будет осуществляться исключительно путем их стерилизации за счет средств госбюджета. При этом в рамках проекта типовых правил отлова животных планируется установить запрет на стерилизацию животных, имеющих владельческие признаки. 
 
Ранее зоозащитники написали президенту обращение с просьбой наложить вето на законопроект о защите животных. По их словам, с его принятием будет легализована действующая в Казахстане незаконная практика убийства безнадзорных и бродячих животных. Активисты заверили, что ряд норм, которые ранее были согласованы с Минэкологии, "были кардинально изменены в худшую сторону". 

Также к Токаеву обратилась известная французская актриса и зоозащитница Брижит Бардо с просьбой исключить из законопроекта о защите животных статью, легализующую их убийство. 
 

Вместо президентской резиденции в Алматы построят сквер - Токаев

02.03.2022, 13:37 19816
Вместо президентской резиденции в Алматы построят сквер - Токаев
Фото: facebook/Берик Уали
АЛМАТЫ. 2 МАРТА - Президент Касым-Жомарт Токаев распорядился снести сгоревшую президентскую резиденцию в Алматы и вместо нее построить сквер, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

По решению президента Касым-Жомарта Токаева его служебная резиденция в городе Алматы, которую бандиты и террористы во время январских событий разрушили и подожгли, будет снесена. На ее месте будет разбит сквер для горожан", - сообщил в Facebook пресс-секретарь президента Берик Уали. 


Напомним, в ходе массовых беспорядков в 8 регионах пострадало 270 объектов, в том числе 45 административных и 225 коммерческих зданий. 

Поначалу алматинскую резиденцию планировалось восстановить за счет управления делами президента РК. 
 

Жители Алматинской области обеспокоены строительством ГЭС

02.03.2022, 11:02 27906
Жители Алматинской области обеспокоены строительством ГЭС
Фото: Depositphotos
ТАЛДЫКОРГАН. 2 МАРТА - На окраине поселка Каргалы начали прокладывать водопровод к ГЭС от общего источника, из которого вода поступает и к сельчанам, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Выяснилось, что подрядная компания использует старые трубы, некогда применявшиеся для перегонки мазута. Местные жители опасаются, что это загрязнит воду и приведет к массовым отравлениям, сообщает телеканал "Хабар 24".
 
Малая гидроэлектростанция вдоль реки Каргалы строится с прошлого года. Для нужд ГЭС здесь начали прокладывать трубопровод - от местного водозаборного сооружения до самой станции. В ближайшее время его планируют соединить перемычкой с сельским водоводом, во избежание снижения давления в нем. Однако жители села против, чтобы соседний объект брал воду из общего источника. 
 

Одним словом, труба бывшая в употреблении, видно же. То, что накопилось внутри, мазутные осадки, которые на стенках, это невозможно очистить. С такой трубой подать чистую воду невозможно. Вот отсюда вывод: зачем такой проект?! Если хотят строить новый, значит, новую трубу надо класть, и все. Тогда никаких разговоров и никаких претензий", - высказался местный житель Жекен Омаров. 

 
Заменять старые трубы новыми подрядчики не собираются. Говорят, все эти дни регулярно очищают их от мазута, а негодные участки бракуют и утилизируют.
 

Мы понимаем прекрасно, что в любом случае население придет, будет жаловаться, будет возмущаться. Но в первую очередь мы в целях нормальной работы самого оборудования - нам нужна чистая вода. Поэтому не в наших интересах грязную воду пропускать через турбину, которая импортного производства", - сказал руководитель проекта строительства малой гидроэлектростанции Кайнар Мустафинов.

 
С подрядчиками сельчане не согласны. Более того, сама ГЭС несет риск для реки Каргалы, говорят они. Вода из мазутной трубы, пройдя через турбины, вновь попадет в реку и загрязнит ее. Строительство гидроэлектростанции планируют завершить уже этим летом.
 

В Нур-Султане оштрафован водитель автомобиля с наклейкой на заднем стекле

02.03.2022, 10:47 27546
В Нур-Султане оштрафован водитель автомобиля с наклейкой на заднем стекле
Фото: telegram/Kozachkov offside
НУР-СУЛТАН. 2 ФЕВРАЛЯ - В Нур-Султане оштрафовали водителя автомобиля, на заднем стекле которого была наклеена буква Z, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По данному факту в отношении водителя автомашины Toyota Corolla составлен административный протокол по части 5 статьи 590 "Нарушение правил эксплуатации транспортных средств", - сообщили в столичном департаменте полиции. 

 
По информации пресс-службы, надпись, нанесенная на поверхность заднего стекла автомашины, устранена. С водителем транспортного средства проведена беседа профилактического характера.
 

Количество уголовных правонарушений снизилось в Акмолинской области

02.03.2022, 10:41 29946
Количество уголовных правонарушений снизилось в Акмолинской области
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 2 МАРТА - В Акмолинской области в прошлом году уменьшилось количество уголовных правонарушений на 12%, сообщает управление внутренней политики региона, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщил заместитель начальника управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан по Акмолинской области Назар Капесов, область находится на девятом месте по криминогенной ситуации. Большинство преступлений в области происходят в районах - 60%, остальные 40% приходятся на города Кокшетау и Степногорск.
 

На первом месте среди районов по зарегистрированным правонарушениям находится Целиноградский район. Это объясняется близким расположением к столице. Но в сравнении с нынешнем годом в данном районе наблюдается снижение преступности на 17,2%. На последнем месте по преступности Егиндыкольский район - 36 преступлений за прошлый год", - проинформировал Назар Капесов.

 
По информации ведомства, положительная динамика наблюдается по всем категориям правонарушений. К примеру, количество преступлений особой тяжести снизилось на 15,4%, тяжких - на 22,3%, средней тяжести - на 12%, небольшой тяжести - на 13,5%.
 
Несмотря на снижение общего количества правонарушений, в прошлом году наблюдался рост мошенничеств на 5,1%. Причем наибольшая часть мошенничеств совершалась в интернете.
 
Если раньше мошенникам необходимо было напрямую выходить на контакт с потенциальной жертвой, то в настоящее время мошенничества совершаются посредством интернета, без прямого контакта, что делает данный вид преступлений более привлекательным для мошенников.
 
Основной целью интернет-мошенников являются денежные средства в электронном эквиваленте.
 

Рост связан с тем, что население не оповещено о схемах совершения преступлений. На сегодня разъяснительная работа проводится, и нами направляется соответствующая информация в уполномоченные органы", - заключил Назар Капесов.

 
По данным УВП, в результате преступных посягательств в 2021 году пострадали 4712 граждан, из которых 2306 женщин и 2409 мужчин.
 

В Нур-Султане майнинговая ферма осуществляла деятельность на одной из промышленных баз

02.03.2022, 09:52 32931
В Нур-Султане майнинговая ферма осуществляла деятельность на одной из промышленных баз
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 2 МАРТА - Столичным департаментом АФМ совместно с ДКНБ выявлена майнинговая ферма, которая осуществляла свою деятельность на одной из промышленных баз на территории города, сообщили в пресс-службе АФМ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным агентства, обнаружено 56 единиц оборудования для майнинга.
 

В денежном выражении было произведено обналичивание добытой криптовалюты в размере 237 тыс. долларов. Проводятся следственные мероприятия", - проинформировали в АФМ.


 
 
Напомним, премьер-министр РК Смаилов поручил принимать решительные меры в отношении "серого" майнинга. 
 
 
В Казахстане налог для "белых" майнеров могут увеличить в 10 раз. Также в РК предложили конфисковывать имущество "серых" майнеров и ограничивать их IP-адреса. 
 
Ранее министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков на брифинге в службе центральных коммуникаций назвал цифровой майнинг основной причиной дефицита электроэнергии. 

Ранее на сайте информагентства Kazakhstan Todаy проводился опрос на тему: "Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения регионов?" 68% ответивших уверены, что все майнинговые фермы надо запретить на законодательном уровне. 20% - что для пополнения бюджета могут работать "белые" майнеры. 5% считают, что нужно оставить работать майнинговые фермы, несмотря ни на что. 6% ответили "мне все равно". Сегодня этот вопрос является дискуссионным и активно обсуждается в обществе.
 

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