Более 1700 человек посетили день открытых дверей в Агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции

Астана. 1 марта. Kazakhstan Today - В четверг в Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции, а также его территориальных подразделениях и ведомствах, Национальном бюро по противодействию коррупции и Национальном центре по управлению персоналом государственной службы, состоялся "День открытых дверей", передает Kazakhstan Today.

В ходе мероприятия гостям была продемонстрирована практическая работа сотрудников агентства, проведена разъяснительная работа по основным направлениям деятельности агентства, оказана соответствующая методическая и правовая помощь. Посетителей интересовали основные направления деятельности уполномоченного органа - профилактика коррупции, повышение качества оказания госуслуг, поступление и прохождение государственной службы, сообщает пресс-служба ведомства.

Каждый руководитель структурного подразделения агентства презентовал деятельность своего департамента, подробно остановившись на бизнес-процессах, которые выполняются на ежедневной основе, максимально развернуто ответив на каждый поступивший вопрос.

Среди гостей были и выпускники вузов, которые активно интересовались вопросами карьерного роста, перечнем специальностей, востребованных в государственных органах. Большая часть молодежи изъявила желание в дальнейшем участвовать в конкурсах по занятию вакантных должностей.

Граждане, посетившие Национальное бюро интересовались особенностями работы оперативно-следственных подразделений, правилами поощрения лиц, сообщивших о фактах коррупции, методами и способами раскрытия коррупционных преступлений, а также инструментами подачи обращений по фактам коррупции.

В целом по всей республике мероприятие посетило более 1700 человек.

Проведение данного мероприятия способствовало установлению доверительных отношений между государственным органом и гражданами, а также в очередной раз продемонстрировало приверженность агентства принципам открытости и прозрачности. Практика проведения дня открытых дверей будет продолжена агентством и далее", - подчеркнули в пресс-службе.

Сообщается, что 23 февраля в Академии государственного управления при президенте РК также проведен "День открытых дверей". В этот день государственные служащие из Астаны и регионов из первых уст руководства и преподавателей учебного заведения получили информацию о специальностях, правилах приема и порядке поступления в Академию. О возможностях профессионального и личностного роста после окончания Академии рассказали ее магистранты и выпускники.

В ведомстве напомнили, что каждый гражданин Казахстана имеет возможность получить консультацию по вопросам государственной службы, соблюдения этики госслужащими, качества оказания государственных услуг, а также сообщить о фактах коррупции по единому Call-центру 1424 (звонок бесплатный).

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