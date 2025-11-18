17.11.2025, 17:14 65046

Будут ли в Казахстане отключать электричество по вечерам

По словам Аккенженова, в Казахстане годовой дефицит в часы пикового потребления составляет 2 миллиарда киловатт‑часов
Астана. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Республики Казахстан Ерлан Аккенженов в кулуарах Акорды рассказал, будут ли в Казахстане отключать электричество по вечерам из-за энергодефицита, передает корреспондент агентства.

Нам это (вечерние блэкауты. - Прим. ред.) не грозит. В целом Казахстан по выработке электроэнергии - профицитная страна. В дневные часы наблюдается профицит. В часы пик, а именно утром и вечером, мы дефицитная страна. Поэтому мы импортируем электроэнергию из соседних стран - из Узбекистана и России. В летний период часть электроэнергии импортируется из Кыргызстана", - заявил министр.


Он уточнил, что Казахстан потребляет 119 миллиардов киловатт-часов в год, а вырабатывает 117 миллиардов киловатт-часов. По его словам, годовой дефицит в часы пикового потребления составляет 2 миллиарда киловатт‑часов.

Ранее СМИ Кыргызстана сообщали, что рестораны, кафе и ночные клубы обязали завершать работу до 22.00, иначе заведениям будут отключать электричество.
 
17.11.2025, 13:48 85426

Компания RAMS заявила о выходе из проекта Beyond Almaty

Фото: rams-global.com
Алматы. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Компания RAMS QAZAQSTAN на официальном сайте сообщила о решении о выходе из состава участников по реализации проекта Beyond Almaty в качестве генерального подрядчика с сентября 2025 года.

По всем дальнейшим вопросам, связанным с проектом BEYOND ALMATY, необходимо обращаться к собственнику земельного участка и заказчику ТОО "BR Construction Qazaqstan", - говорится в сообщении компании.


В компании добавили, что продолжат реализацию других проектов.

Редакция Kazakhstan Today обратилась в акимат в просьбой прокомментировать выход генподрядчика из проекта.

Дополнено 17.11.2025, 15.00

В управлении управлении градостроительного контроля Алматы сообщили, что в отношении заказчика составлены административные протоколы по статьям КоАП РК 316 "Строительство объектов и их комплексов без проектной документации либо по проектной документации, не прошедшей в установленном порядке экспертизу, по которой требуется ее проведение, за исключением требований, установленных техническими регламентами" и 321 "Осуществление строительства без сопровождения технического и (или) авторского надзоров". Выдано предписание о приостановлении и устранении допущенных нарушений.

На сегодняшний день, в ТОО "BR Construction Qazaqstan" направлено уведомление о предоставлении информации об исполнении выданного предписания. В случае не предоставления информации, управлением будет проведена внеплановая проверка на предмет его исполнения", - добавили в ведомстве.


Напомним, строительство 40-этажной башни в Алматы на пересечении улиц Сейфуллина и Тимирязева возмутило жителей и общественников города, поскольку в этом районе запрещено возведение строений выше девяти этажей. Алатинцы запустили петицию о запрете строительства 40-этажного комплекса. Жители города считают, что на данной территории необходимо создать зеленую парковую зону.

Территория участка на пересечении улиц Сейфуллина и Тимирязева, предусмотренная под строительство комплекса "RAMS Beyond Алматы", находится в зоне высокой плотности населения и транспортных потоков. В непосредственной близости отсутствует достаточное количество зеленых насаждений и общественных парков. Согласно Стратегии развития Алматы и государственным приоритетам в сфере экологии, на данной территории требуется организация парка и рекреационной зоны, а не уплотнительная застройка", - отмечают авторы петиции.


Кроме того, они обратили внимание на перегруз социальной и транспортной инфраструктуры на данном участке.

Район, где планируется возведение 40-этажного жилого комплекса, уже испытывает дефицит парковочных мест, повышенную нагрузку на дороги и инженерные сети. Строительство объектов выше 9 этажей противоречит ранее введенным ограничениям на высотное строительство в Алматы, утвержденным президентом РК и компетентными органами. Обход данных требований под предлогом "общественной значимости проекта" является неправомерным. Для жителей города общественно значимым является создание парка и зеленых зон, а не возведение высотного жилого комплекса на данной территории", - подчеркнули алматинцы.


После вмешательства депутатов, строительство в августе было приостановлено. Позже депутат Бактыжан Базарбек сообщил, что компания отказывается соблюдать законы и пытается продолжить стройку скрытно. По его словам у застройщика на руках был лишь АПЗ и согласование эскизного проекта. Котлован площадью 4 га был вырыт без ПСД, без экспертизы и без разрешений.
 
17.11.2025, 09:51 108741

Ранее судимых и лиц с психическими расстройствами назначали опекунами в Акмолинской области

В соответствии с действующим законодательством опекунами и попечителями недееспособных граждан не могут быть лица, имеющие судимость или психические заболевания
Кокшетау. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Акмолинской области установила, что уполномоченные органы назначали опекунами лиц, осужденных за убийство и другие преступления, сообщили в пресс-службе ведомства.

К примеру, опекуном сразу двух недееспособных лиц было лицо, ранее судимое за убийство. В другом случае опекуном недееспособного лица назначен гражданин, имеющий диагноз "шизофрения", - проинформировали в прокуратуре.


Кроме того, уполномоченными органами не предпринимались меры по снятию недееспособных граждан с учета. В результате 28 умерших лиц области продолжали числиться в базе как лица, состоящие на учете по категории "недееспособные".

Мерами прокурорского реагирования ранее судимые опекуны и лица с психическими расстройствами отстранены от исполнения обязанностей, сведения приведены в соответствие, виновные лица привлечены к ответственности.
 
17.11.2025, 09:20 111106

Поезд из Атырау в Алматы будет курсировать ежедневно

Решение направлено на усиление транспортной связанности между Западным и Южным регионами страны, а также на повышение удобства для пассажиров в зимний период
Фото: КТЖ
Алматы. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С 14 декабря 2025 года маршрут поезда № 41/42 Атырау - Алматы переводится на ежедневный график курсирования, сообщили в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки".

Состав поезда включает более 15 обновленных купейных и плацкартных вагонов. Данный маршрут позволит перевозить порядка 700 пассажиров", - проинформировали в компании.


Проездные документы будут доступны на официальном сайте bilet.railways.kz и в билетных кассах железнодорожных вокзалов. Подробную информацию можно получить по номеру 1433.
 
15.11.2025, 07:51 258546

Туман накроет Казахстан 15 ноября

Только на северо-западе, севере страны прогнозируются осадки
Фото: Depositphotos
Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В субботу, 15 ноября, большая часть территории республики будет находиться под влиянием антициклона, с которым ожидается погода без осадков, сообщает РГП "Казгидромет".

Только на северо-западе, севере страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов прогнозируются осадки (дождь, снег). На севере РК ожидается низовая метель, на северо-западе, севере - гололед. По республике прогнозируются усиление ветра, туман.
 
14.11.2025, 19:33 295721

Жителя Шымкента арестовали за дрифт на крыше многоэтажки

Автомобиль помещен на штрафстоянку
Шымкент. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Шымкента установила и задержала водителя, который совершил грубое нарушение закона, подняв автомобиль на крышу двенадцатиэтажного здания и умышленно выполняя опасные маневры, сообщает пресс-служба ДП города.

Его действия создавали реальную угрозу жизни и здоровью людей и не имеют никакого отношения к развлечению", - говорится в сообщении.


Видео с противоправным поведением распространилось в соцсетях. По результатам проверки нарушитель арестован на 10 суток, автомобиль помещен на штрафстоянку.
 
14.11.2025, 15:52 307816

"Алматинские тепловые сети" уличили в незаконной наценке при повторном подключении тепла в Алматы

"АлТС" необоснованно заложило прибыль в размере 10% при формировании стоимости услуги
Алматы. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по городу Алматы выявил, что ТОО "Алматинские тепловые сети" незаконно включали прибыль в стоимость повторного подключения к теплу. После уведомления компании пришлось снизить тариф на 10%, сообщили в АЗРК.

Антимонопольный орган установил признаки злоупотребления монопольным положением в деятельности ТОО "Алматинские тепловые сети". Данные нарушения привели к ущемлению прав неопределенного круга потребителей тепловой энергии.

При формировании стоимости услуги "повторное подключение к тепловой энергии" ТОО "АлТС" заложило прибыль в размере 10%. Однако действующие правила пользования тепловой энергией не позволяют субъектам естественной монополии извлекать прибыль при выполнении работ по повторному подключению потребителей.

В связи с установленными фактами департамент направил в адрес "АлТС" уведомление о наличии признаков нарушения законодательства о конкуренции. Монополист был обязан пересмотреть расчеты и привести их в соответствие с нормативными требованиями.

По информации ведомства, уведомление уже исполнено. Стоимость повторного подключения к тепловой энергии для жителей Алматы снижена на 10% путем исключения прибыли монополиста.

Ранее АЗРК выявило нарушения при использовании механизма стабилизации цен.
 
14.11.2025, 09:27 333686

Десять микрорайонов Алматы остались без электричества из-за аварийного отключения линий электропередачи

Произошло аварийные отключения линий на ТЭЦ-2
Фото: акимат Алматы
Алматы. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Вечером 13 ноября 2025 года на ТЭЦ-2 произошли аварийные отключения линий электропередачи 110 кВ №124А и №101А. В результате временно обесточены подстанции ПС-162А "Алгабас", ПС-169А "Акбулак" и ПС-123А "АТЭЦ-2", сообщили в АО "АЖК".

Без электроснабжения остались потребители в Алатауском районе города Алматы, включая микрорайоны Ақбұлак, Алғабас, Ақкент, Саялы, Теректі, Ғажайып, Көксай, Нуркент, Дарабоз, Зерделі и прилегающий квадрат улиц Райымбека - Момышулы - Монкеби", - проинформировали в пресс-службе.


На место выехали аварийно-восстановительные бригады, сотрудники АЖК и акимата Алатауского района. Ведутся работы по определению причины отключений и поэтапному восстановлению электроснабжения.
 
13.11.2025, 20:16 319511

Семь человек сгорели заживо в ДТП: в Караганде суд вынес приговор водителю

Мужчина получил 5 лет лишения свободы с лишением прав
Фото: Depositphotos
Караганда. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 13 ноября специализированный межрайонный суд по уголовным делам Карагандинской области рассмотрел дело в отношении Д., по вине которого в ДТП погибли семь человек, сообщает пресс-служба суда.

5 июля 2025 года примерно в 16.00 Д. на Kia Sedona ехал по автодороге Алматы - Екатеринбург в направлении города Балхаша. В районе 791-го км автодороги, обгоняя Toyota, не обратил внимания на дорожные знаки и попал в яму, после чего врезался в железные ограждения. Автомобиль загорелся. 7 пассажиров сгорели заживо. Водитель и один пассажир были госпитализированы в больницу Шетского района с различными телесными повреждениями.

Приговором суда Д. признан виновным и ему назначено 5 лет лишения свободы с лишением права управления транспортным средством на 7 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы минимальной безопасности.

Приговор не вступил в законную силу.
 
