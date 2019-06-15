Цифровую карту сейсмосостояния каждого жилого дома разрабатывают в Алматы

Алматы. 14 января. Kazakhstan Today - В Алматы создают цифровую карту сейсмического состояния каждого жилого дома. Её разрабатывают местные архитекторы и градостроители, передает Kazakhstan Today.





Карта подскажет, как усилить жилище и какими материалами. Все расчёты будут производить с помощью компьютерной программы. Получить сведения горожане смогут не выходя из дома. Информация о техническом состоянии домов алматинские архитекторы перевели в цифровой формат. Они создали электронные паспорта сооружений. Уже оцифровано более 10 тыс. объектов, сообщает " Хабар 24 ".





Благодаря новым информационным технологиям время рассмотрения заявлений на перепланировку сократится в два раза. Теперь получить разрешительные документы на строительство можно не выходя из дома - в онлайн-режиме.





Нами уже разработано электронное получение архитектурно-планировочного задания. То есть человек, не выходя из своего дома, может подать заявление. Это заявление обрабатывается в самой системе: показывает на карте, где этот объект находится, может увидеть инженерные коммуникации, которые там находятся к этому объекту", - прокомментировал руководитель управления архитектуры и градостроительства Алматы Алмасхан Ахмеджанов.





Мегаполис полностью отсканирован при помощи современной аэрофотосъемки, создан 3D-генплан. Цифровая карта позволила перевести в онлайн режим многие процедуры, связанные с городской застройкой.





С момента вообще всех реформ, которые озвучил глава государства, произошёл очень большой эффект - начали упрощаться все разрешительные процедуры. Те компоненты, которые раньше находились разрозненно, на сегодняшний день уже скомпонованы в одном сервере", - добавил Ахмеджанов.





Как отмечает портал, цифровая карта будет интересна и инвесторам.





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