Детей-сирот незаконно лишили права на получение жилья в Кызылординской области

Данные опровергли в МИД и Мининформации

Астана. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева назвала новость о задержании министра иностранных дел РК Мурата Нуртлеу не подтвержденной и напомнила СМИ об ответственности за распространение недостоверной информации, передает корреспондент агентства.





Ранее в ряде СМИ появилась информация о задержании министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу, бизнесмена Гаджи Гаджиева и высокопоставленных сотрудников КНБ.





Министр культуры и информации РК Аида Балаева назвала информацию о задержании не соответствующей действительности.





Некоторыми официальными СМИ и анонимными телеграмм каналами распространяется не подтвержденная информация относительно задержания государственных служащих.Необходимо помнить, что существует обязательство по проверке достоверности распространяемой информации, принцип презумпции невиновности, а также журналистская этика.В погоне за "хайповыми" подробностями, часто неподтвержденными, журналисты должны помнить, что такая информация может причинить вред гражданам и их близким родственникам, опорочить их честь и достоинство, являться по сути клеветой", - написала министр в соцсетях.





Она призвала придерживаться обязательств, которые должны соблюдать профессиональные СМИ и журналисты, и напомнила, что за распространение ложной информации предусмотрена административная и уголовная ответственность.





Центр по борьбе с дезинформацией службы центральных коммуникаций при президенте Республики Казахстан также опроверг распространяемую новость.





Информация о якобы задержании министра иностранных дел Республики Казахстан Мурата Нуртлеу и бизнесмена Гаджи Гаджиева не соответствует действительности. Центр подчеркивает: распространение заведомо ложных сведений наносит ущерб общественному доверию и формирует искаженное восприятие происходящих событий", - сообщили в пресс-службе центра.





В МИД фейковую новость о задержании Нуртлеу расценили как нарушение журналистской этики и действующего законодательства.





Новость о задержании министра иностранных дел РК не соответствует действительности", - заявил официальный представитель ведомства Айбек Смадияров.





В Комитете национальной безопасности Республики Казахстан также опровергли информацию о задержании высокопоставленных сотрудников комитета, передает корреспондент агентства.



