Discovery Channel: знаменитый экстремал будет пять дней выживать в казахстанском "Алтын-Эмеле"

Алматы. 23 января. Kazakhstan Today - Бывший капитан британской армии, знаменитый экстремал и специалист по выживанию Эд Стаффорд будет пять дней выживать в казахстанском "Алтын-Эмеле" в рамках проекта Discovery Channel, передает Kazakhstan Today.





Эд Стаффорд смело отправляется в удаленные, опасные и непригодные для жизни регионы, раз за разом проверяя себя на прочность. За последние несколько лет он в одиночку выживал в тропических джунглях и болотистых лесах, замерзал в горах, мучился от жажды в пустынях и блуждал по степям", - рассказали представители Discovery Channel.





Отмечается, что 28 января стартует новый проект "Эд Стаффорд: игра на вылет". В одном из эпизодов экстремалу предстоит всего за 5 дней совершить сложнейший переход по парку "Алтын-Эмель". Серия проекта, посвященная Казахстану, выйдет в эфир Discovery Channel 4 февраля.





Национальный парк "Алтын-Эмель" станет настоящей ареной для состязаний - вернее, гонок на грани человеческих возможностей. Против Эда Стаффорда выступит бывший боец спецназа Южной Кореи Хён Ри: у двух экспертов по выживанию будет свой маршрут, свои методы, навыки и уловки, но цель у них одна: добраться до назначенной точки быстрее соперника. С собой у участников проекта нет ничего: ни еды, ни воды, ни специального снаряжения. Им предстоит провести пять дней в сложнейших климатических условиях: палящее солнце нагревает воздух до 45 градусов, под ногами осыпаются ненадежные горные породы, ветер практически моментально заносит песком следы, отчего потеряться на огромной территория парка, превышающей 3000 квадратных километров, рискуют даже самые опытные экстремалы. Вдобавок, очень быстро герои начинают страдать от обезвоживания, голода, усталости и невозможности укрыться в тени, да и следы хищников, бродящих где-то рядом, не вселяют оптимизма", - говорится в сообщении телеканала.





Также отмечается, что помимо Казахстана в проекте "Эд Стаффорд: игра на вылет" британский экстремал отправится еще в пять локаций по всему миру, где будет соревноваться с другими профессионалами в скоростном прохождении опасного маршрута.





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