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Дождь ожидается в четверг на большей части Казахстана, кроме западных и южных районов

23.05.2019, 08:53 6832
Нур-Султан. 23 мая. Kazakhstan Today - Дождь ожидается в четверг на большей части Казахстана, кроме западных и южных районов, передает Kazakhstan Today.
 

С прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается дождь, на севере республики ночью осадки, лишь на западе и юге - погода без осадков. Местами ожидаются гроза, туман, усиление ветра, шквал, возможен град", - сообщает "Казгидромет".

 
По прогнозу сегодня в Восточно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, шквал, возможен град, ветер до 15-20 метров в секунду. В Северо-Казахстанской области местами туман, днем местами гроза, возможен град, ветер до 15-20 метров в секунду. 
 
В Атырауской области днем также местами ожидаются гроза, шквал и ветер до 15-20 метров в секунду. В Мангистауской области местами ожидаются ветер до 15-20 метров в секунду, днем - гроза и град. 
 
В Акмолинской области местами ожидаются туман, днем - гроза, ветер до 15-20 метров в секунду. 
 
Кроме того, в Туркестанской, Павлодарской, утром Алматинской, днем в Жамбылской, Кызылординской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Жамбылской области местами туман, днем в Павлодарской области - гроза. Утром и днем в Костанайской области местами ожидаются гроза, ветер до 15-20 метров в секунду. В Карагандинской области местами ожидается туман.
 
В Кызылординской, Туркестанской, Алматинской, Актюбинской областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
 

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