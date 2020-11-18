Какая погода ждет казахстанцев во вторник, рассказали синоптики

Нур-Султан. 17 ноября. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане 17 ноября 2020 года, передает Kazakhstan Today.
Погоду восточной части РК будет определять ложбина циклона и связанные с ней атмосферные фронтальные разделы - пройдет снег с низовой метелью. На западную половину страны будет оказывать влияние северо-западный антициклон, с чем сохранится погода без осадков и понижение температуры воздуха. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на юге и юго-востоке гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".
В Жамбылской области ожидаются местами туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем порывы 25 метров в секунду.
В Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Павлодарской области - туман.
В Алматинской области местами ожидаются туман, гололед, ночью усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
В Акмолинской области ночью и утром местами ожидаются низовая метель, туман.
В Западно-Казахстанской, Костанайской, ночью и утром в Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман.
В Мангистауской области, днем в Туркестанской области местами ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Туркестанской - туман.
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