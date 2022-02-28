Казахстанские синоптики озвучили прогноз погоды на воскресенье

НУР-СУЛТАН. 27 ФЕВРАЛЯ - Туман ожидается в воскресенье на большей территории Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков, туман, ветер 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15 градусов мороза, днем 2-4 мороза.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер до 5 метров в секунду. Температура ночью от -1 до +1 градуса, днем 8-10 тепла.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2-4 градуса тепла, днем 17-19 тепла.

В Актау переменная облачность, ночью и днем дождь, ветер 9-14, порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-7 градусов тепла, днем 13-15 тепла. По области ожидается пыльная буря.

В Актобе переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8 градусов мороза, днем 1-3 мороза.

В Атырау переменная облачность, днем дождь, ветер 9-14, порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2-4 градуса тепла, днем 9-11 тепла. По области ожидается туман.

В Караганде переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-10 градусов мороза, днем до 2 мороза. По области ожидается туман.

В Кокшетау переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15 градусов мороза, днем 1-3 мороза. По области ожидается туман.

В Костанае переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-17 градусов мороза, днем 5-7 мороза.

В Кызылорде ясно, без осадков, ветер 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 2 градусов мороза, днем 12-14 тепла. По области ожидается туман.

В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15 градусов мороза, днем 4-6 мороза. По области ожидается туман.

В Петропавловске переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15 градусов мороза, днем 3-5 мороза.

В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2-4 градуса мороза, днем 9-11 тепла.

В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от -1 до +1 градуса, днем 11-13 тепла. По области ожидается туман.

В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1-3 градуса тепла, днем 17-19 тепла.

В Уральске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1-3 градуса мороза, днем 1-3 тепла. По области ожидается гололед.

В Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов мороза, днем 1-3 мороза.