Алматы. 12 января. Kazakhstan Today - Пассажиров Алматинского метрополитена во время проведения 28-й Всемирной зимней универиады-2017 будут чаще досматривать при входе на станции метро, сообщил директор КГП "Метрополитен" Нурлан Муханов.

Он подчеркнул, что данная мера связана с обеспечением безопасности и антитеррористической защищенности жителей и гостей мегаполиса, передает Kazakhstan Today.

"Мы просим всех пользователей метро отнестись с пониманием к этим мероприятиям. Досмотр направлен в первую очередь на создание безопасных условий проезда и обеспечения порядка. На станциях метрополитена в настоящее время уже проводятся процедуры досмотра людей и вещей, находящихся при них, в том числе ручной клади и багажа для предотвращения незаконного перевоза запрещенных веществ и предметов. Пассажиры, уклоняющиеся от досмотра, не будут допускаться на объект", - подчеркнул Муханов.

Чтобы избежать очереди в досмотровой зоне, руководство предприятия рекомендует жителям использовать бесплатное мобильное приложение с расписанием поездов, которое поможет скорректировать время и заранее прибыть на станции метрополитена.

Отмечается, что процедура досмотра с использованием специальных технических средств проводится строго в рамках действующего законодательства Республики Казахстан и постановлений правительства и не влекут за собой нарушений конституционных прав пассажиров.

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