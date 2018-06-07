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Министры обороны стран СНГ обсудили приоритеты военного сотрудничества07.06.2018
Общество  13:00

Астана. 7 июня. Kazakhstan Today - Министр обороны РК принял участие в очередном заседании Совета министров обороны государств-участников Содружества независимых государств в Кызыле (Российская Федерация), передает Kazakhstan Today.

"На заседании обсуждены вопросы, касающиеся проведения оперативно-тактического командно-штабного учения войск (сил) противовоздушной обороны, взаимодействия в области применения беспилотной авиации, развития сотрудничества в сфере гидрометеорологии и в области Единой системы государственного радиолокационного опознавания. Члены Совета также обсудили приоритеты военного сотрудничества стран Содружества до 2020 года, проведение Армейских международных игр "АрМИ-2018" и совместного компьютерного командно-штабного учения объединенной системы ПВО, развитие сотрудничества дружественных армий в области физической подготовки и спорта", - сообщили в пресс-службе Минобороны РК.

Кроме того, на встрече рассмотрены вопросы об Ассоциации высших военно-учебных заведений стран СНГ, о состоянии безопасности полетов авиации вооруженных сил за 2017 год, а также ряд организационных и финансовых вопросов.

Напомним, что Совет министров обороны государств-участников СНГ был образован в 1992 году. В его состав входят представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана.
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