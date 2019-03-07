На 200 улицах Алматы устанавливают энергосберегающее освещение

Алматы. 19 декабря. Kazakhstan Today - В Алматы устанавливают энергосберегающее освещение на 200 улицах, передает Kazakhstan Today.





В Алматы продолжается обновление системы освещения и установка архитектурной подсветки знаковых объектов мегаполиса. В рамках государственно-частного партнерства со следующего года планируется начать последовательную модернизацию 1375 километров линий наружного освещения, или 45 тысяч светильников и 42 тысячи опор. Уже сегодня ведется замена газоразрядных ламп на светодиодные светильники, а также строительство новых линий наружного освещения более чем на 200 улицах во всех районах города, сообщает пресс-служба акимата Алматы.





По ее информации, только на реконструированных проспектах Абая, Абылай хана и Назарбаева в этом году произведена замена более 700 опор с использованием светодиодных фонарей. При модернизации городских пространств особое внимание уделено пешеходным зонам, где установлено тротуарное освещение.





В акимате отмечают, что обновление дорожного освещения производится не только на центральных проспектах, но и на второстепенных улицах города. К примеру, до конца года будут охвачены 33 улицы в Алатауском, 64 улицы в Ауэзовском, 39 улиц в Турксибском, 12 улиц в Бостандыкском, 8 улиц в Наурызбайском, по 32 улицы в Жетысуском и Медеуском районах.





Новое освещение также установлено в почти 1400 отремонтированных дворах. В следующем году планируется благоустройство еще 600 старых дворов.





По данным управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы, светодиоды отличаются более низким энергопотреблением по сравнению с лампами накаливания, большей прочностью и высокой цветопередачей, а также не содержат вредных для экологии составляющих. Для повышения надёжности работы диспетчерской службы и во избежание сбоев в системе управления освещением разработано программное обеспечение с большим спектром функций, включающих такие возможности, как настройка расписания включения и отключения, включение и отключение освещения всего города одной командой.





Параллельно продолжается установка архитектурной подсветки знаковых объектов города. Буквально недавно новыми красками заиграла архитектура здания Казахстанско-Немецкого университета.





Для формирования единого архитектурного стиля подсветки зданий, сооружений и ландшафта ранее было подсвечено более 130 объектов города. Среди них Дворец Республики, Монумент независимости, Мемориал славы, телебашня Кок-Тобе, гостиница "Казахстан", ГАТОБ имени Абая, театры имени Ауэзова и Лермонтова, музеи Кастеева и народных инструментов имени Ыхласа, Центральная мечеть и Свято-Вознесенский кафедральный собор. Все проекты реализуются за счет внебюджетных средств.





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