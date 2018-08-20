На севере Казахстана в ближайшие три дня ожидается пасмурная дождливая погода

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На севере Казахстана в ближайшие три дня ожидается пасмурная дождливая погода20.08.2018
Общество  12:55

Алматы. 20 августа. Kazakhstan Today - "Казгидромет" представил прогноз погоды на 21-23 августа 2018 года, передает Kazakhstan Today.

"Холодные воздушные массы с районов Западной Сибири еще задержатся над северными и восточными районами Казахстана. Поэтому по-осеннему пасмурная погода с дождями и порывистым ветром будет характерна для этих районов в начале периода", - говорится в сообщении синоптиков.

На западе республики понижение температурного фона ожидается в середине недели, а на остальной территории - заметное повышение до 20-25, местами 30-35 градусов тепла.
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