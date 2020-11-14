Нур-Султан. 13 ноября. Kazakhstan Today - На востоке и юго-востоке Казахстана ожидаются сильные осадки, передает Kazakhstan Today.

Погоду на территории Казахстана по-прежнему будет определять обширный циклон из районов Салехарда – пройдут осадки, на востоке и юго-востоке сильные (дождь, снег). Местами по стране ожидаются туман, гололед, усиление ветра, по северной половине с низовой метелью", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областях, ночью в Павлодарской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Северо-Казахстанской, Карагандинской областях порывы 23-28 метров в секунду.

В Алматинской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской области местами ожидаются низовая метель, усиление ветра до 15-20, днем порывы 25 метров в секунду.

В Жамбылской, Туркестанской, Мангистауской областях местами ожидаются туман, в Жамбылской области – гололед.

В Актюбинской области местами ожидается гололед, в Восточно-Казахстанской области усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду.

В столице и семи областях в связи с непогодой объявлено штормовое предупреждение

В Алматы в ночь с 12 на 13 ноября выпал первый снег.

Министерство внутренних дел в связи с ухудшением погодных условий рекомендует участникам дорожного движения быть внимательными на дорогах и ограничить выезды за пределы населенных пунктов, сообщает Polisia.kz.

За 10-11 ноября в стране зарегистрировано 49 ДТП (с пострадавшими), в которых девять человек погибли и 53 человека получили телесные повреждения.

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