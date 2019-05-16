На юге и юго-востоке Казахстана сегодня ожидается погода без осадков

Нур-Султан. 14 мая. Kazakhstan Today - С прохождением атмосферных фронтов сегодня местами ожидаются осадки, на юге и юго-востоке Казахстана - погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

Местами по республике ожидаются усиление ветра, гроза, возможен град, шквал, на юге - пыльная буря, на юго-западе - туман, сообщили в "Казгидромете".

В Восточно-Казахстанской, Павлодарской, днем в Северо-Казахстанской, Карагандинской, Акмолинской областях местами ожидаются шквал, возможен град, усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается град, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Актюбинской, Костанайской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Кызылординской - пыльная буря. В Мангистауской, Атырауской областях местами ожидается туман.

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