Наблюдательные советы появятся в детдомах Казахстана

Астана. 17 января. Kazakhstan Today - В I квартале этого года в Казахстане при детских домах впервые создаются наблюдательные советы, сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

"Наблюдательные советы будут осуществлять общественный контроль деятельности детских домов. В состав советов войдут представители общественных организаций, фондов по защите прав детей, ассоциаций приемных родителей, органов управления (в том числе правоохранительных органов). Таким образом, общественность сможет непосредственно участвовать в жизнедеятельности детских домов, регулярно отслеживать положение дел и предотвращать случаи нарушения прав детей", - проинформировали в ведомсте, передает Kazakhstan Today.

В пресс-службе отметили, что наблюдательным советам будет делегирован ряд полномочий. Например, заслушивание подробных отчетов о деятельности детских домов, осуществление контроля над действиями руководства данных учреждений, самостоятельное оценивание положения детей, доступ для бесед с ними. Вся подробная информация о деятельности наблюдательных советов при детских домах будет публиковаться на Интернет-ресурсах, сайтах детских домов, в том числе на сайте Комитета по охране прав детей МОН РК.

"Создание наблюдательных советов улучшит деятельность детских домов, сделает ее значительно более открытой и прозрачной для общества, ведь не секрет, что зачастую детские дома представляли собой некие закрытые учреждения и общественность узнавала о происходящих в их стенах процессах, порой негативного характера, постфактум", - подчеркнули в пресс-службе.

Также в МОН РК отметили, что в Казахстане становится все меньше детей, оставшихся без попечения родителей. В немалой степени это связано с тем, что казахстанцы все охотнее берут детей на воспитание в семьи. Впервые за много лет по причине снижения количества детей, оставшихся без попечения родителей, сокращается и сеть специализированных учреждений. За период с 2015 года сеть организаций для детей-сирот сократилась на 48 единиц (со 188 до 140).

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