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Назначен председатель Комитета технического регулирования и метрологии МИР РК21.04.2017
Общество  12:51

Астана. 21 апреля. Kazakhstan Today - Приказом министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 20 апреля 2017 года Дугалов Галымжан Тлектесович назначен председателем Комитета технического регулирования и метрологии МИР РК, сообщила пресс служба комитета.

С 2011 года Галымжан Дугалов занимал должность заместителя председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию РК, передает Kazakhstan Today.

"Трудовую деятельность Дугалов начал в 1994 году в управлении международных экономических отношений Министерства иностранных дел РК, затем работал в Отделе экономической политики администрации президента РК. В 1996 году назначен на должность начальника отдела стандартизации и сертификации Комитета стандартизации, метрологии и сертификации РК. В разные годы работал руководителем ОАО "Национальный центр аккредитации", РГП "Казахстанский институт стандартизации и сертификации", Института комплексных экономических исследований в агропромышленном комплексе", - проинформировали в ведомстве.
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