Названы возможные сроки окончания суда над Аблязовым и Храпуновыми

НУР-СУЛТАН. 5 ИЮНЯ - В США готовятся к рассмотрению иска в отношении Мухтара Аблязова, а также Виктора и Ильяса Храпуновых, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Беглых олигархов обвиняют в хищении и отмывании миллионов долларов. Так называемому делу Flatotel почти 6 лет. Все это время Министерство юстиции Казахстана пытается доказать, что деньги, вложенные в проект, были украдены у БТА Банка и из бюджета Алматы.

В эксклюзивном интервью КТК консультант правительства Казахстана, который представляет страну в деле Flatotel Мэттью Шварц назвал сроки окончания суда и рассказал, кому достанутся почти 24 миллиона долларов, замороженные по этому делу. "Мы считаем, что Аблязов и Храпуновы использовали Flatotel для отмывания десятков миллионов долларов , украденных у БТА Банка и Алматы, на самом деле по нескольким причинам. Во-первых, это был проект в сфере недвижимости, на который требовалось много денег. Хорошо известно, что недвижимость - это место, где преступники могут отмывать деньги, и таких дел предостаточно. В данном случае Ильяс Храпунов познакомился с застройщиком-владельцем по имени Четрит, который был рад получить эти деньги и не задавать лишних вопросов. Так что это была хорошая комбинация того, что они хотели вложить деньги в инвестиции в Соединенных Штатах, и застройщик был счастлив получить эти грязные деньги", - сказал консультант правительства РК, партнер Boies Schiller Flexner LLP Мэттью Шварц.

Flatotel - это жилой комплекс в центре Нью-Йорка. Он расположен рядом с легендарными Таймс-сквером и Мэдисон-сквер-Гарденом. По информации КТК, беглые миллионеры вложили в него колоссальную сумму через лжефирму. После того как казахстанские власти узнали об этой схеме, бывший глава БТА Банка и экс-аким Алматы пытались продать свои доли. Разбирательства затянулись, объясняют эксперты, еще и потому, что подозреваемые хотели скрыть и уничтожить улики. В частности, Ильяс Храпунов удалил важные электронные письма и документы. Это удалось доказать , и вся троица в итоге была оштрафована. Окончательные слушания запланированы на 7 февраля, они продлятся примерно три недели. От исхода суда зависит, в том числе, и кому передадут 23,5 миллиона долларов, замороженных сейчас на счетах.

Нам удалось идентифицировать актив во Flatotel и заморозить его. Это была одна из наших первых побед по этому делу, которая убедила суд в том, что, скорее всего, мы выиграем это дело. Поэтому судья распорядился о том, что 23,5 миллиона долларов США будут заморожены на счетах, будут находиться под надзором и после суда их передадут победителю дела", - сказал Мэттью Шварц.

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