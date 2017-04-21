Астана. 21 апреля. Kazakhstan Today - Неустойчивая погода с осадками ожидается в пятницу на большей части Казахстана, сообщает "Казгидромет".

"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории ожидается неустойчивый характер погоды, местами ожидается дождь, туман, усиление ветра, лишь на западе и северо-востоке республики погода без осадков", - информирует "Казгидромет", передаёт Kazakhstan Today.

По прогнозу, сегодня в Северо-Казахстанской области днём на большей части усилится ветер до 15-20, порывы до 23 метров в секунду. В Южно-Казахстанской, Кызылординской, Жамбылской, днём в Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской областях местами усилится ветер до 15-20 метров в секунду, в Жамбылской области - порывы 23 метра в секунду.

В Костанайской области местами ожидается туман, ветер 15-20 метров в секунду. В Карагандинской области днём местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман.

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