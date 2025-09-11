Незаконный банный комплекс сносят в Алматы

Объект был построен без разрешительных документов

Алматы. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Под снос попал банный комплекс, расположенный на улице Малая Абая, сообщает управление градостроительного контроля Алматы.





Акимат Алматы





Ранее в результате внеплановой проверки было установлено, что собственник возвел объект без разрешительных документов. Ему было выдано предписание на устранение допущенных нарушений.





22 ноября 2024 года инициирован иск в суд на снос объекта, после чего последовали продолжительные судебные разбирательства.





Постановлением Алматинского городского суда от 2 июня 2025 года решение первой инстанции о сносе оставлено без изменений.





Снос объекта начат сегодня с участием судебных исполнителей.



