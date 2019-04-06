Новый железнодорожный маршрут сообщением Туркестан - Шымкент запустят 4 января

Астана. 29 декабря. Kazakhstan Today - АО "Пассажирские перевозки" запускает маршрут "Туркестан - Шымкент", Kazakhstan Today.





Поезд будет курсировать два раза в неделю, по понедельникам и пятницам. Время движения в пути составляет 2 часа 15 минут. В составе 175 посадочных мест, он оборудован современной системой обогрева и кондиционирования воздуха, подъемными устройствами и местами для инвалидов-колясочников.





Официальная церемония запуска нового маршрута состоится 4 января 2019 года, в 15.30, на территории вокзала станции Туркестан, сообщили в пресс-службе.





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