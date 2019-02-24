"Нур Отан" проведет подворовые обходы для выявления нуждающихся в помощи семей

Астана. 15 февраля. Kazakhstan Today - О реализуемых в Казахстане мерах социальной поддержки населения рассказал на пресс-конференции в СЦК первый заместитель председателя партии "Нур Отан" Маулен Ашимбаев, передает Kazakhstan Today.

Он напомнил, что по поручению президента РК 7 февраля 2019 года был создан Республиканский совет по защите прав детей при партии "Нур Отан", который начал работу по совершенствованию социальной сферы.

В последнее время в обществе постоянно поднимаются вопросы защиты прав матери и ребенка, а также социальной поддержки казахстанских семей. В этой связи необходимо отметить, что в последние годы со стороны государства сделано очень многое для решения социальных вопросов, имеющихся в казахстанском обществе", - сказал зампред "Нур Отана".

Ашимбаев отметил, что пять социальных инициатив, послание главы государства и другие стратегические документы направлены на повышение благосостояния казахстанцев и в целом на повышение качества жизни в Казахстане.

В частности, в октябрьском послании главы государства предусмотрены такие меры, как обеспечение доступности жилья, ограничение тарифов монополистов, рост минимальной заработной платы, повышение качества медицинской сферы и другие конкретные предложения, которые сегодня реализуются государственными органами. Многое делается для поддержки многодетных семей. Только из республиканского бюджета и фонда социального страхования направлено на поддержку семей с детьми в прошлом году 311 млрд тенге. При этом помощь государства не ограничивается лишь социальными пособиями. Вы знаете, что есть и адресная и социальная помощь которая оказывает государство тем семьям, доходы которых на невысоком уровне. Также нужно иметь в виду, что большая помощь оказывается местными властями. Это такие меры поддержки как жилищные выплаты, выплаты, связанные с установкой счетчика, обеспечение горячим питанием детей в школах, выплаты, связанные с детскими садами, чтобы дети из малообеспеченных семей могли посещать детские сады", - цитирует спикера портал Ortcom.kz .

Ашимбаев рассказал и о том, что партия "Нур Отан" начинает проводить подворовые обходы в каждом населенном пункте.

В каждом населенном пункте вместе с акиматами мы начинаем подворовые обходы. Цель - понять, какого рода семьи нуждаются в помощи, где дети находятся в зоне риска, какие есть проблемы. И здесь мы хотим посмотреть несколько шире - не просто на малообеспеченные семьи, а всюду, где есть дети, какие есть проблемы у детей... Таких детей мы для себя хотим выявлять и в дальнейшем закреплять за ними шефство со стороны жасотановцев, волонтеров, помогать таким детям, ну и, конечно, собирать для себя информацию о малообеспеченных семьях - что им нужно, какая помощь требуется. И в дальнейшем оказывать им поддержку со стороны партии, бизнесменов... Возможно, нужны какие-то конкретные вещи, приборы в дом, решение вопросов, связанных с обучением детей. Мы эти проблемы поймем в рамках подворового обхода и будем способствовать их решению", - сказал Ашимбаев.

Он призвал заинтересованные НПО, предпринимателей, граждан подключиться к этой работе.

Зампред партии также проинформировал о партийном проекте "Бакытты отбасы".

Этот проект направлен на то, чтобы оказывать системную поддержку, помощь многодетным, малообеспеченным семьям. В рамках него будут реализовываться конкретные меры. Сегодня мы видим, что многие казахстанские семьи не могут получить ту помощь, которая им положена по закону в силу каких может бюрократических преград, в силу незнания или не информированности", - сказал он.

Спикер сообщил и об открытии единого социального окна.

Мы во всех наших филиалах, в которых есть общественные приемные, а их по стране 230, открываем единое социальное окно. Принцип его работы следующий: туда могут обратиться многодетные семьи, многодетные матери, получить консультацию - кому какая помощь положена со стороны республиканского бюджета, со стороны местных властей. И непросто они получат информацию - наши коллеги совместно с представителями НПО помогут оформить документы, проконтролируют, доведут до конца, окажут помощь шире, чем просто социальные выплаты", - сказал Ашимбаев.

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