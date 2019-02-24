Осадки ожидаются в воскресенье на большей части Казахстана

Алматы. 17 февраля. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов в воскресенье сохраняется неустойчивый характер погоды, с которым ожидаются осадки, передает Kazakhstan Today.

Лишь в юго-восточной части республики погода будет без осадков. Местами по республике ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра, сообщает "Казгидромет".

В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра местами до 15-20 метров в секунду, днем порывы 23-28 метров в секунду, на юго-западе области 30 метров в секунду и более. В Туркестанской области ожидается усиление ветра местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, порывы 23-28, на горных перевалах 30 метров в секунду и более, днем местами туман, гололед. В Алматинской области местами ожидаются туман, в районе Жаланашколя ветер 20-25, днем порывы 28 метров в секунду. В Кызылординской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20, днем порывы 23 метров в секунду. В Мангистауской области местами гололед, метель, ветер 15-20 метров в секунду. В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Акмолинской, Карагандинской гололед. В Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается туман, гололед. В Костанайской области местами низовая метель, туман. В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются низовая метель, ветер 15-20 метров в секунду. В Павлодарской области местами ожидаются туман, гололед, ветер 15-20 метров в секунду.

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