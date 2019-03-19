Осадки пройдут сегодня местами на западе и востоке Казахстана

Астана. 18 марта. Kazakhstan Today - На западе и востоке Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки, на остальной территории республики погода преимущественно без осадков. Местами сохраняются туман, гололед, усиление ветра, передает Kazakhstan Today.

В Кызылординской области местами ожидается туман, ночью местами гололед, днем местами усиление ветра до 15-23 метров в секунду. В Мангистауской области ночью и утром местами ожидается туман, днем местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидаются туман, гололед, в Актюбинской области ночью местами усиление ветра до 15 метров в секунду, сообщили в "Казгидромете".

В Атырауской, Костанайской, Жамбылской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской областях местами ожидается туман, в Жамбылской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, днем Акмолинской областях местами ожидается усиление ветра до 15-23 метра в секунду.

В Алматинской области ночью местами ожидается туман, в районе Жаланашколя усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Туркестанской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

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