Отдыхающих за счет государства детей размещали в необорудованных комнатах в детском лагере в Бурабае
Детей размещали в учебных кабинетах, которые не приспособлены для проживания
Кокшетау. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Факты системного нарушения санитарно-эпидемиологических требований и превышения проектной мощности лагеря выявлены при проверке республиканского учебно-оздоровительного центра "Балдаурен" в Бурубайском районе, сообщили в прокуратуре Акмолинской области.
Как показала проверка, лагерь по техническому паспорту - центр рассчитан на 400 мест. Однако фактически в одной смене размещено 574 ребенка, что на 43% выше допустимой нормы.
Детей размещали в учебных кабинетах, которые не приспособлены для проживания. Помещения не оборудованы санитарными узлами, что нарушает гигиенические требования и создает угрозу здоровью детей. Вместо 6 человек в комнатах проживало по 9, пояснили в ведомстве.
Отдельное внимание вызывает неравный подход: дети, отдыхающие за счет государственной квоты, размещались в переполненных и необорудованных помещениях, тогда как на коммерческой основе - в отдельных комнатах с душевыми и необходимыми условиями", - отметили в прокуратуре.
Для устранения нарушений и привлечения виновных лиц к ответственности прокуратурой инициированы меры прокурорского реагирования.
Утечка данных Google: Генпрокуратура сделала заявление
Астана. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральная прокуратура Казахстана сделала заявления после утечки данных Google, которая связана с угрозой фишинга для 2,5 млрд пользователей Gmail, передает корреспондент агентства.
В ходе мониторинга мирового интернет-пространства установлена киберугроза, связанная с взломом базы данных Google, с утечкой данных пользователей Gmail. Организатор - группировка ShinyHunters получила доступ к контактным данным и названиям компаний, охватив до 2,5 миллиарда аккаунтов Gmail, хотя пароли непосредственно не были похищены", - отметили в пресс-службе.
Подчеркивается, что атака была осуществлена с помощью социальной инженерии: злоумышленники позвонили сотруднику Google, представившись IT-поддержкой, и заставили его авторизовать вредоносное приложение Salesforce Data Loader.
Утечка дает злоумышленникам возможность активизировать фишинговые и голосовые атаки, притворяясь сотрудниками Google. Некоторые пользователи сообщали о мошеннических звонках, якобы поступающих с номеров с кодом 650, с требованием сбросить пароли Gmail, с целью выманить коды, пароли или доступ к аккаунтам", - добавили в пресс-службе.
Ранее в Сети появилась информация о якобы утечке данных 16,3 миллиона казахстанцев. Центр анализа и расследования кибератак TSARKA сообщил, что в случае официального подтверждения утечки граждане получат уведомления в виде push- или SMS-сообщений. По факту масштабной утечки персональных данных казахстанцев было возбуждено уголовное дело. Позже премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в ходе брифинга в правительстве назвал предварительный источник утечки персональных данных 16 млн граждан страны.
Неизвестные распространили информацию о заложенных взрывных устройствах в школах Балхаша
Полиция проверила все учебные заведения города
Балхаш. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В социальных сетях и Telegram-каналах распространяются слухи о том, что в школах города Балхаша якобы заложены взрывные устройства. В департаменте полиции Карагандинской области прокомментировали ситуацию.
Данная информация не соответствует действительности. По факту распространения ложных сведений возбуждено уголовное дело. Все учебные заведения проверены сотрудниками полиции - никаких взрывных устройств не обнаружено", - проинформировали в полиции.
В настоящее время проводятся масштабные следственно-оперативные мероприятия для установления и задержания лиц, причастных к распространению сообщений.
Департамент полиции Карагандинской области предупредил, что за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрена строгая уголовная ответственность.
Призываем жителей и гостей Балхаша сохранять спокойствие, не поддаваться провокациям и доверять только официальным источникам информации", - добавили в ДП Карагандинской области.
В Алматы усилили контроль за электросамокатами
Алматы. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Алматы провела масштабные рейдовые мероприятия, направленные на предупреждение дорожно-транспортных происшествий и повышение безопасности движения, в том числе с участием электросамокатов, сообщает Polisia.kz.
За сутки выявлено более 800 нарушений законодательства о дорожном движении (с начала года - свыше 16 тысяч), допущенных пользователями самокатов, в том числе: 489 фактов несоблюдения требований, предъявляемых к участникам движения (статья 620 КоАП), 237 нарушений правил движения пешеходами и иными участниками (статья 615 КоАП), 11 фактов неисполнения родителями мер по обеспечению безопасности детей (статья 127 КоАП), 47 нарушений правил благоустройства (статья 505 КоАП), 23 факта загрязнения мест общего пользования (статья 434-2 КоАП).
Также зафиксированы случаи оставления электросамокатов на тротуарах и проезжей части, что создает помехи движению. На специализированную стоянку водворено 259 самокатов. Для усиленного патрулирования в местах их концентрации дополнительно выведено 50 маршрутов полицейских на самокатах.
Работа с пользователями электросамокатов продолжается: мы предупреждаем нарушения, разъясняем правила и при необходимости применяем меры, предусмотренные законом", - отметил начальник управления местной полицейской службы ДП Алматы Серик Шумаев.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием народу страны, высказался о ситуации электросамокатами.
Также появилась еще одна петиция о запрете арендных электросамокатов. Ее авторы заявляют, что кикшеринг стал угрозой для пешеходов. Они считают необходимым:
- ограничить скорость всех электросамокатов и других средств мобильного передвижения в пределах населенных пунктов до 6-8 км/час;
- обязать компании, предоставляющие услуги аренды самокатов, купить или арендовать земельные участки для площадок. Обязать вести бизнес (сдавать в аренду самокаты) только в пределах данных площадок;
- ввести минимальный госконтроль за соблюдением правил дорожного движения для самокатчиков (установить камеры, радары и пр.), производить мониторинг GPS-данных в реальном времени с возможностью блокировки нарушителей.
В ряде районов Алматы ожидаются перебои с электричеством
Алматы. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы с 8 по 12 сентября будут проводиться ремонтные работы на линиях электропередачи, из-за чего в ряде районов ожидаются кратковременного отключения электричества, сообщает пресс-служба АО "Алатау жарық компаниясы".
Среди запланированных работ - очистка проводов от посторонних предметов, частичная их замена и другие. На выполнение этих работ уходит в среднем 1,5-2 часа.
9 сентября
С 08.00 до 17.00:
- микрорайоны Тастыбулак, Акжар;
- микрорайон Таусамалы;
- микрорайон Маяк (улицы Асфендиярова, Капчагайская, Аққұтан);
- улица Суюнбая (дома 172а, 437а, 437б, 467-481);
- проспект Красногвардейский, 178/1;
- улицы Ахан Серы, Варшавский переулок, Бехтерева, Сейфуллина, Дулатова.
С 09.00 до 17.00:
- микрорайон Каргалы (улицы Мустафина, Кирова, Новая, Жансугурова, Рыскулбекова, Абая, микрорайон Мирас);
- площадь Республики, улица Сатпаева - угол Желтоксан;
- микрорайон Горный Гигант, микрорайон Актобе;
- улицы Ак-кайнар, Жолбарыс, Булбул, Рахмадиева.
С 09.00 до 24.00:
- проспект Аблай хана, 24-32;
- улица Маметовой, 29/41;
- микрорайон Шанырак-1 (улицы Утемис Улы, Каратау, Егемен, Майры, Орбулак, Ертаргын, Каркара).
10 сентября
С 08.00 до 17.00:
- микрорайоны Тастыбулак, Акжар;
- микрорайон Карагайлы (улицы К. Надырова, Т. Какишев, Калмыков, Бегайыл, Енлик-Кебек);
- микрорайон Акжар (садоводческое товарищество "Алтын Алма");
- микрорайон Томирис (улицы Озерная, Центральная, Маркса, Маркатау);
- улицы Саурынбаева, Толстого, Шолохова, Р. Зорге, Василия Бартольда, Волгоградская, Свободная, Апанасенко, Производственная, Суворова, Земнухова, Салауат.
С 09.00 до 24.00:
- улицы Почтовая, Болтирик Шешена, Шаврова, Черкасской Обороны, Джетысуйская, Хамиди, Репина, Баишева;
- микрорайон Коккайнар (улицы Акбулак, Аккайнар, Аккайын, Аксай, Актекше);
- микрорайон Самгау (улица Кокарай).
11 сентября
С 08.00 до 17.00:
- микрорайон Таужолы;
- потребительский кооператив садоводческого товарищества "Весна-65";
- микрорайон Ожет (улицы Алдабергенова, Жиенбаева, Новостройка, Кабан Жырау);
- улицы Майлина, Физули, Зои Космодемьянской, Балакирева, Салауат, Заветная, Земнухова;
- улицы Ахан Серы, Майбороды.
С 09.00 до 17.00:
- микрорайон Баганашыл;
- проспект Аль-Фараби, 21.
С 09.00 до 24.00:
- улицы Полежаева, проспект Райымбека;
- микрорайон Шанырак-1 (улицы Утемис Улы, Каратау, Егемен, Майры, Орбулак, Ертаргын, Каркара).
12 сентября
С 08.00 до 17.00:
- микрорайон Калкаман;
- микрорайон Акжар (садовое общество "Малинка");
- микрорайон Ожет (улицы Алдабергенова, Жиенбаева, Новостройка, Кабан Жырау);
- улицы Поддубного, Суонио, Новокузнецкая, Майлина, Мирная;
- микрорайон Ожет (улицы Бекболата, Маралсай, Сулуколь, Хантау).
С 09.00 до 17.00:
- площадь Республики;
- улицы Маркова, Тимирязева, Пирогова;
- микрорайон Каргалы (улицы Кенесары хана).
С 09.00 до 24.00:
- проспект Райымбека (дома 174-221), объекты ТОО "Инкомстрой", "Алматытелеком", "Autoland Company", "Алматы спецтехпаркинг сервис";
- микрорайон Шанырак-1 (улицы Алпамыса, Аулиеагаш, Ертаргын, Каратау, Маркакол).
Речь не идет о немедленном внесении изменений в Конституцию - Карин о реформе парламента
Астана. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Государственный советник Ерлан Карин прокомментировал предложение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, озвученное в ходе послания народу страны, о создании в обозримом будущем в Казахстане однопалатного парламента, передает корреспондент агентства.
Предложение провести референдум еще раз показывает неизменность президентского принципа, что по ключевым вопросам будущего страны должны приниматься только консолидированные решения. Президент уже который раз заранее и открыто объявляет о предстоящих политических планах. Так это было с реформами 2022-2023 годов и с референдумом по строительству АЭС, которые также были анонсированы задолго до их осуществления. Здесь очень важно подчеркнуть - речь не идет о немедленном внесении изменений в Конституцию и объявлении выборов в парламент. Это не самоцель", - пояснил он в своем телеграм-канале.
Он подчеркнул, что основная и главная цель - дальнейшее укрепление институциональных основ политической системы.
Поэтому президент выступает сторонником взвешенного, поступательного подхода. Вначале требуется всестороннее и обстоятельное обсуждение среди экспертов и широкой общественности. Таким образом, Казахстан еще раз показывает пример поэтапной и всесторонней политической модернизации", - добавил Ерлан Карин.
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев в послании народу Казахстана высказал предложение о создании в обозримом будущем в Казахстане однопалатного парламента.
По его мнению, реформа окажет серьезное положительное воздействие на дальнейший ход социально-экономического развития Казахстана в эпоху искусственного интеллекта и станет логическим продолжением всех предыдущих преобразований, в том числе реформы президентской власти.
Удаленка и новый график учебы и работы: какие меры предлагает акимат Алматы для борьбы с пробками
Алматы. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы местные исполнительные органы перешли на новый график работы для сокращения транспортной нагрузки на улицах города в часы пик. Пересмотреть режим учебы предлагают и студентам.
Госслужащие теперь начинают рабочий день в 8.30. Рассматривается вопрос и их перехода на удаленный формат - закон позволяет переводить не более 30% сотрудников на "дистанционку", информирует портал InAlmaty.
Также власти города поддержали предложение маслихата о переводе офисных сотрудников частных компаний на удаленный режим.
А студентам вузов и колледжей предлагают внедрить дифференцированный график начала учебных занятий, чтобы перераспределить поток более 637 тысяч студентов. В частности занятия в ряде учебных заведений будет начинаться в 8.00, а в других - в 10.00.
Напомним, еще в начале августа в социальных сетях алматинцы выкладывали видео с переполненными остановками, толпами в автобусах, метро и других общественных местах, показывая, как выглядит город в часы пик. В преддверии начала учебного года горожане опасались пробок на дорогах и переполненного общественного транспорта в часы пик. Некоторые обращались к абитуриентам с просьбой пересмотреть свой выбор и поехать получать образование в другой город.
Также в соцсетях получил популярность ролик алматинца, который сравнил проезд в час пик по проспекту Аль-Фараби с перелетом до Ташкента.
Для получения визы США россияне будут приезжать в Астану
США не проводят в России регулярные иммиграционно-визовые операции
Астана. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Государственный департамент США изменил правила подачи документов на визу. Теперь россияне должны обращаться за визами в американское посольство в Астане или в консульство в Варшаве, сообщает РБК.
Заявители на неиммиграционные визы США (NIV) должны записываться на собеседование в посольстве или консульстве США в стране своего гражданства или постоянного проживания", - сказано в сообщении госдепа.
Как отмечает издание, ранее пройти собеседование и подать на визу такого типа можно было в любой стране.
Для России местами, где можно подать такое заявление, названы Астана и Варшава, поскольку США не проводят в России регулярные иммиграционно-визовые операции. В то же время россияне, постоянно проживающие в других странах, могут получать визы и в других диппредставительствах. Однако если место подачи заявления основано на месте жительства, то заявители должны быть способны доказать постоянное проживание в этой стране.
Дожди ожидаются в Казахстане в понедельник
Астана. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На большей территории Казахстана в понедельник пройдут дожди с грозами, на севере республики - сильный дождь, на севере, востоке, в центре страны - град, шквал, сообщает Казгидромет.
На западе страны ожидается погода преимущественно без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра, на юге страны с пыльной бурей, на севере, востоке РК в ночные и утренние часы - туманы.
Высокая пожарная опасность сохраняется в большинстве регионов РК.
В Астане: осадки, +15-17 °C.
В Алматы: без осадков, +29-31 °C.
В Шымкенте: без осадков, +29-31 °C.
