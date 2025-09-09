Отдыхающих за счет государства детей размещали в необорудованных комнатах в детском лагере в Бурабае

Детей размещали в учебных кабинетах, которые не приспособлены для проживания

Кокшетау. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Факты системного нарушения санитарно-эпидемиологических требований и превышения проектной мощности лагеря выявлены при проверке республиканского учебно-оздоровительного центра "Балдаурен" в Бурубайском районе, - Факты системного нарушения санитарно-эпидемиологических требований и превышения проектной мощности лагеря выявлены при проверке республиканского учебно-оздоровительного центра "Балдаурен" в Бурубайском районе, сообщили в прокуратуре Акмолинской области.





Как показала проверка, лагерь по техническому паспорту - центр рассчитан на 400 мест. Однако фактически в одной смене размещено 574 ребенка, что на 43% выше допустимой нормы.





Детей размещали в учебных кабинетах, которые не приспособлены для проживания. Помещения не оборудованы санитарными узлами, что нарушает гигиенические требования и создает угрозу здоровью детей. Вместо 6 человек в комнатах проживало по 9, пояснили в ведомстве.





Отдельное внимание вызывает неравный подход: дети, отдыхающие за счет государственной квоты, размещались в переполненных и необорудованных помещениях, тогда как на коммерческой основе - в отдельных комнатах с душевыми и необходимыми условиями", - отметили в прокуратуре.





Для устранения нарушений и привлечения виновных лиц к ответственности прокуратурой инициированы меры прокурорского реагирования.