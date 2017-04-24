Полицейские Алматинской области вручили именные часы подростку, спасшему девочку от педофила

Талдыкорган. 24 апреля. Kazakhstan Today - Полицейские Алматинской области вручили именные часы и грамоту подростку, спасшему девочку от педофила, сообщили в пресс-службе ДВД региона.

По информации пресс-службы, полицейские Енбекшиказахского района пригласили Тимурбека Жамаладдинова вместе с родителями в акимат тургенского сельского округа. Здесь в присутствии односельчан ему вручили грамоту и подарок в виде наручных именных часов с изображением государственного герба Казахстана на циферблате, передает Kazakhstan Today.

"Активная гражданская позиция Тимурбека в одночасье сделала его известным на всю страну. Поступок простого сельского парня, действительно, говорит о его храбрости и решимости. Но в то же время говорит и о его воспитании. Его родители, отец Тахир и мать Интизар, уважаемые в селе люди, сейчас гордятся сыном, которого они научили не проходить мимо чужого горя и помогать тем, кто нуждается в помощи", - отметил заместитель начальника МПС Енбекшиказахского РУВД Максат Карибаев.

Напомним, 14 апреля в селе Турген Енбекшиказахского района извращенец напал на возвращавшуюся из школы 8-летнюю девочку. Случайным очевидцем преступления оказался школьник местной общеобразовательной школы Тимурбек Жамаладдинов, который помог ребенку спастись от педофила, а затем оказал содействие в его поимке.

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