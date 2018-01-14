Полиция Астаны передала налоговикам информацию по 400 арендуемым квартирам

Астана. 13 января. Kazakhstan Today - C 1 по 31 января 2018 года полицейские совместно с сотрудниками департамента государственных доходов по Астане проводят оперативно-профилактическое мероприятие "Квартира", передает Kazakhstan Today.
Одной из целей ОПМ является выявление квартир, которые незаконно сдаются внаем, пишет patrul.kz
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"С начала ОПМ участковыми инспекторами полиции выявлено порядка 400 квартир, сдающихся внаем, по которым информация направлена в департамент государственных доходов. 15 лиц привлечены к административной ответственности по статье 493 КоАП РК (Допущение собственником жилища регистрации физических лиц, которые фактически у них не проживают, либо непринятие мер по снятию с регистрации, зарегистрированных и не проживающих в жилищах собственником, либо допущение проживания физлиц без регистрации). Еще 246 человек привлечены к административной ответственности по статье 492 КоАП РК (Проживание без регистрации либо без документов, удостоверяющих личность)", - сообщили в столичном ДВД.
Кроме того, поставлены на учет 12 хозяев квартир и домов, сдаваемых в посуточную и почасовую аренду, в которых совершено два и более правонарушения. Со всеми владельцами жилья, которое сдается в аренду, проводятся профилактические беседы с предупреждением об ответственности за нарушение общественного порядка квартиросъемщиками.
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