Полиция Астаны передала налоговикам информацию по 400 арендуемым квартирам

Астана. 13 января. Kazakhstan Today - C 1 по 31 января 2018 года полицейские совместно с сотрудниками департамента государственных доходов по Астане проводят оперативно-профилактическое мероприятие "Квартира", передает Kazakhstan Today.

Одной из целей ОПМ является выявление квартир, которые незаконно сдаются внаем, пишет patrul.kz

"С начала ОПМ участковыми инспекторами полиции выявлено порядка 400 квартир, сдающихся внаем, по которым информация направлена в департамент государственных доходов. 15 лиц привлечены к административной ответственности по статье 493 КоАП РК (Допущение собственником жилища регистрации физических лиц, которые фактически у них не проживают, либо непринятие мер по снятию с регистрации, зарегистрированных и не проживающих в жилищах собственником, либо допущение проживания физлиц без регистрации). Еще 246 человек привлечены к административной ответственности по статье 492 КоАП РК (Проживание без регистрации либо без документов, удостоверяющих личность)", - сообщили в столичном ДВД.

Кроме того, поставлены на учет 12 хозяев квартир и домов, сдаваемых в посуточную и почасовую аренду, в которых совершено два и более правонарушения. Со всеми владельцами жилья, которое сдается в аренду, проводятся профилактические беседы с предупреждением об ответственности за нарушение общественного порядка квартиросъемщиками.

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