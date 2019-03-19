Алматы. 18 марта. Kazakhstan Today - Полиция Алматы задержала двух мужчин за кражу канализационных люков, передает Kazakhstan Today.

Как установлено полицейскими Турксибского района, крышки от арычной системы и люки были похищены поздно ночью в микрорайоне "Жас Канат". Совершили его двое мужчин, ранее судимых за тяжкие и особо тяжкие преступления. Задержанные 46-летние мужчины знают друг друга со школьной скамьи, они учились в одном классе.

"У задержанного гражданина Я. имеется пассажирская "Газель", которую он переделал под грузовую. Со слов мужчины, он подрабатывал частными грузоперевозками. Друг его, задержанный гражданин Ч. якобы работал сварщиком и из-за отсутствия клиентов нуждался в деньгах. Однако, учитывая, что один отбывал срок за убийство, другой - за распространение наркотиков, мало верится, что клиентов в сфере грузоперевозок и в сварочных работах убыло настолько, что им ничего больше не оставалось", - рассказал начальник управления полиции Турксибского района подполковник полиции Думан Аухадиев.

По его словам, проверяется причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям на территории мегаполиса. Начато досудебное расследование по статье 188 УК РК - кража чужого имущества. Проводятся следственные действия.

Установлено, что задержанные снимали дождевые люки, грузили их в "Газель" и потом продавали в качестве черного металла в одном из железнодорожных тупиков.

Скупщика по приему металла они уверили, что идут разборочные работы в одном из районов города и старые люки, якобы, никому не нужны, что все законно. Но тем не менее предприниматель, скупивший металл, оштрафован. В его отношении также вынесено представление на лишение его соответствующей лицензии. Кроме того, с ним проведена праворазъяснительная беседа по предупреждению скупки краденого имущества", - уточнил подполковник Аухадиев.

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