Полмиллиона тенге взыскал с родного ведомства актюбинский полицейский, раненный при теракте в Актобе

Актобе. 23 февраля. Kazakhstan Today - Актюбинский полицейский, раненный во время теракта в июле 2016 года, вынужден был судиться с родным ведомством, передает Kazakhstan Today со ссылкой на КТК

25-летний Арман Жетыгарин успел проработать в полиции всего два года. 5 июня 2016 года он вместе с напарником дежурил недалеко от оружейного магазина "Паллада". Тогда патрульные одними из первых вступили в перестрелку с экстремистами, которые напали на магазин.

Жетыгарина тогда ранили в живот и руку, здоровье он так и не восстановил. А недавно получил инвалидность третьей группы: у него атрофировалась правая рука. Сразу после этого департамент полиции распрощался с инспектором. Но комментировать увольнение там отказались. Сержант же подал в суд и взыскал полмиллиона тенге за утраченное здоровье.

Чем недоволен? Отношением, наверное, больше всего недоволен. На работе я стал ненужным. Думал, дальше буду работать, дальше подниматься по карьерной лестнице. Но не получилось", - прокомментировал Жетыгарин.

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