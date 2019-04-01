Порывистый ветер и осадки ожидаются сегодня на территории Казахстана

Астана. 29 ноября. Kazakhstan Today - Территория Казахстана сегодня будет находиться в зоне активных фронтальных разделов, ожидаются осадки, местами сильные, сохранится порывистый ветер, на севере с метелью. Местами по республике ожидается туман, гололед, передает Kazakhstan Today.





В Акмолинской области ожидается усиление ветра, ночью местами 15-20, порывы 25 метров в секунду, днем на большей части 15-20, порывы 25, местами 30 метров в секунду и более с метелью, местами гололед. В Павлодарской области днем ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 25, местами 30 метров в секунду с метелью, местами гололед, сообщили в "Казгидромете".





В Костанайской области местами ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду, метель, туман, гололед. В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами метель, гололед, туман.





В Карагандинской области местами метель, туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Восточно-Казахстанской области местами ожидается гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.





В Туркестанской, ночью в Алматинской областях местами ожидается туман. В Жамбылской области местами туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Кызылординской области местами гололед, туман, метель, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.





В Атырауской, Мангистауской областях местами ожидается туман, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Западно-Казахстанской области местами туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Актюбинской области местами ожидается гололед, низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.





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