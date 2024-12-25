Посвященный творчеству Булата Окуджавы творческий вечер прошел в Алматы  

На сегодня все еще неизвестно, в какую сумму бюджету обошелся перевод часов

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Астана. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство науки и высшего образования планирует потратить 54 млн тенге вместо объявленных ранее 160 млн на исследование влияния перевода времени на казахстанцев.





Ведомство объявило о проведении конкурса на программно-целевое финансирование по научным и (или) научно-техническим программам на 2025-2027 годы.





В документе указано, что целью программы является оценка влияния перехода на единое время на психическое и физическое здоровье казахстанцев. Также ведомство разработает научно обоснованные рекомендации по минимизации выявленных негативных последствий для здоровья. По итогам исследования должно быть опубликовано минимум 11 статей в научных журналах.





В Миннауки считают, что результаты исследования позволят точно определить экономическую нагрузку, связанную с возможными ухудшениями здоровья населения вследствие временных изменений. Полученные данные станут основой для оценки необходимости корректировки государственной политики и систем здравоохранения с целью эффективного управления выявленными рисками и минимизации затрат.





Конкурс на научное исследование стартует 26 декабря и продлится до 25 января 2025 года.





Отметим, что на сегодня все еще неизвестно, в какую сумму бюджету обошелся перевод часов.





Напомним, в опросе, проведенном бюро экспресс-мониторинга общественного мнения DEMOSCOPE, большинство казахстанцев высказались против единого часового пояса. Наибольшее недовольство выразили жители восточных и центральных регионов, а также крупнейших городов - Алматы и Астаны.





Ранее центр исследований "Сандж" провел социологическое исследование о влиянии на граждан единого часового пояса в Казахстане. Его результаты показали, что единый часовой пояс повлиял отрицательно на 11,5 млн казахстанцев. Изменение времени негативно сказалось на здоровье, самочувствии, сне, безопасности, торговле, выросло количество ДТП, отмечается рост потребления электроэнергии. Наиболее сильно это ощущается в восточных областях.





На сайте агентства Kazakhstan Today также проводился опрос на тему введения единого часового пояса - против перевода стрелок часов проголосовал 61% респондентов.



