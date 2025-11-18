Ранее судимых и лиц с психическими расстройствами назначали опекунами в Акмолинской области

В соответствии с действующим законодательством опекунами и попечителями недееспособных граждан не могут быть лица, имеющие судимость или психические заболевания

Кокшетау. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Акмолинской области установила, что уполномоченные органы назначали опекунами лиц, осужденных за убийство и другие преступления, - Прокуратура Акмолинской области установила, что уполномоченные органы назначали опекунами лиц, осужденных за убийство и другие преступления, сообщили в пресс-службе ведомства.





К примеру, опекуном сразу двух недееспособных лиц было лицо, ранее судимое за убийство. В другом случае опекуном недееспособного лица назначен гражданин, имеющий диагноз "шизофрения", - проинформировали в прокуратуре.





Кроме того, уполномоченными органами не предпринимались меры по снятию недееспособных граждан с учета. В результате 28 умерших лиц области продолжали числиться в базе как лица, состоящие на учете по категории "недееспособные".





Мерами прокурорского реагирования ранее судимые опекуны и лица с психическими расстройствами отстранены от исполнения обязанностей, сведения приведены в соответствие, виновные лица привлечены к ответственности.