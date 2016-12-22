Алматы. 22 декабря. Kazakhstan Today - Резкое понижение температуры до 25 градусов ожидается в южных регионах Казахстана, сообщает департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы на основании штормового предупреждения филиала "Казгидромета".
"Ночью 23-24 декабря в Кызылординской, ночью 24-25 декабря в Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской областях ожидается резкое понижение температуры местами до 20-25 мороза. Местами ожидается гололед", - предупреждает "Казгидромет", передает Kazakhstan Today.
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