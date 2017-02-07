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С 9 февраля на "Шымбулаке" возобновятся массовые катания07.02.2017
  • Фото: shymbulak.com
Общество  10:51

Алматы. 7 февраля. Kazakhstan Today - С 9 февраля на "Шымбулаке" возобновятся массовые катания, сообщается на странице горнолыжного курорта в Instagram.

"Массовые катания на Шымбулаке возобновляются уже с четверга 9 февраля! Для вас будут открыты трассы Комби2, Левого Талгара, Травелатор и Змейка. Трассы Комби1 и Бугель будут открыты в самое ближайшее время в течение нескольких дней. Об этом мы сообщим в наших соцсетях", - говорится в сообщении, передает Kazakhstan Today.


Администрация курорта также напомнила, что Гондольная дорога работает в будние дни с 09.30 до 18.00. При покупке скипаса на кассе предоствляется скидка в размере до 30% на все дневные абонементы, а также дополнительная скидка 30% уже на сниженные цены при онлайн оплате на сайте shymbulak.com или на homebank.kz.

Так, цена взрослого и детского абонемента на 4 часа при покупке на кассе составят 4000 и 2000 тенге, а при покупке онлайн - 2800 и 1400 тенге соответственно.

"Внимание! Приобрести ski-pass онлайн можно только на текущий или следующий день", - добавили в администрации.
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