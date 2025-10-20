Сальмонелла не обнаружена - в акимате Алматинской области прокомментировали ситуацию с казахстанской птицефабрикой

Он потребовал, чтобы в отношении лиц, склонных к нарушениям служебной дисциплины, был установлен особый контроль

Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр внутренних дел Ержан Саденов в ходе расширенного заседания потребовал принять меры в отношении недобросовестных сотрудников, - Министр внутренних дел Ержан Саденов в ходе расширенного заседания потребовал принять меры в отношении недобросовестных сотрудников, сообщает Polisia.kz.





Ежедневно тысячи наших сотрудников совершают настоящие подвиги, достойно несут службу, защищают людей. Но единичные случаи нарушений перечеркивают весь этот труд. Это нас не красит", - отметил министр.





Подчеркивается, что в связи с этим руководителям территориальных подразделений поручено по прибытии на места немедленно взяться за укрепление дисциплины в личном составе:





провести индивидуальную профилактическую работу;

усилить наставничество над молодыми сотрудниками;

активнее применять практику открытых судов и офицерских собраний.





Он потребовал, чтобы в отношении лиц, склонных к нарушениям служебной дисциплины, был установлен особый контроль, а в отношении тех, кто не способен исправиться, принимались решительные кадровые меры. Также было обращено внимание на ряд важных направлений оперативно-служебной деятельности, в том числе борьба с наркопреступностью, противодействие интернет-мошенничеству, миграционный контроль и др.





Министр поручил ускорить разработку комплексного плана по борьбе с наркоманией, перейти от реагирования к превентивным мерам по интернет-мошенничествам, усилить информирование населения о способах защиты, пресекать факты незаконного привлечения иностранной рабочей силы, завершить создание центров оперативного управления в каждом районном подразделении, обеспечить повышение качества раскрытия преступлений, включая дела прошлых лет.





В то же время на заседании коллегии глава МВД указал на недостатки в работе и обратил внимание на требующие усиленного контроля и пересмотра подходов вопросы. На особом контроле дорожная безопасность.





За девять месяцев по республике зарегистрировано свыше 26 тысяч ДТП. При этом в результате принятых мер наблюдается снижение числа погибших на дорогах", - говорится в сообщении.





Министр подчеркнул, что, несмотря на небольшое снижение, за каждой цифрой стоит человеческая жизнь. В этой связи он поручил усилить патрулирование на трассах, увеличить количество нарядов, пересмотреть маршруты патрулирования и активно внедрять цифровые решения контроля за дорожным движением.





Также рассмотрены вопросы противодействия организованной преступности. За отчетный период возбуждено 70 уголовных дел за создание и руководство организованной преступной группой, в том числе 13 - в отношении транснациональных групп. К уголовной ответственности привлекаются 248 участников. Министр поручил усилить работу по пресечению преступных схем, связанных с незаконной добычей природных и биоресурсов, а также принять комплекс мер для обеспечения сохранности грузов на международных транспортных маршрутах.





Отдельно рассмотрена борьба с семейно-бытовым насилием.





За отчетный период вынесено более 70 тысяч защитных предписаний, установлено свыше 16 тысяч особых требований к поведению правонарушителей. В кризисные центры было направлено 6,5 тысячи пострадавших женщин и детей", - добавили в полиции.





Напомним, прошло уже два месяца с попытки принудительного переселения воспитанников детского дома в Баганашыле, но результаты расследования по резонансному инциденту пока неизвестны.





21 июля общественный деятель Аружан Саин опубликовала видео принудительного переселения сирот из детского дома № 1. На кадрах было замечено большое количество сотрудников полиции, при этом они применяли силовые меры к воспитанникам детдома. Ролики с полицейскими, которые выкручивают руки подросткам, плачущими малышами и возмущенными правозащитниками вызвали широкий общественный резонанс.





После скандала с переселением сирот в Алматы должностей лишились замакима Алматинской области Болат Куренбеков, глава управления образования Салтанат Беспаева и руководитель управления внутренней политики Ерик Абитов.





Агентство Kazakhstan Today дважды направляло запросы в МВД, в которых просило дать развернутый комментарий по поводу действий полицейских и их законности, а также рассказать, кто и какую ответственность понесет за поведение сотрудников полиции при выселении детей и кем был отдан соответствующий приказ полиции о принудительном выселении.





В частности, в ответ на повторный на запрос агентства в Министерстве внутренних дел сообщили , что "в настоящее время по указанному в запросе факту проводится служебное расследование, по результатам которого будет дана правовая оценка".





Также на прошлой неделе казахстанцев возмутил случай грубого обращения полицейского с пожилой женщиной. Инцидент произошел в Алматинской области - когда 77-летнюю пенсионерку выселяли из квартиры, процедуру проводили представители надзорных органов и судебные исполнители. Он попал на видео и на кадрах видно, как полицейский грубо, с силой вытолкнул женщину из квартиры, из-за чего она ударилась о лестничные перила и сломала ребра.





Ситуацию прокомментировал министр внутренних дел. По его словам, инциденту будет дана оценка в рамках Уголовного кодекса.





В данном случае действительно сотрудник превысил (полномочия. - Прим. ред.). Он уволен по отрицательным мотивам", - сказал Саденов.





Глава МВД пояснил, что полицейские могут применять силу лишь при прямой угрозе.