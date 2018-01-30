Санврачи намерены проверить торговые точки Карагандинской области на гепатит А

Караганда. 30 января. Kazakhstan Today - Санврачи Карагандинской области намерены взять пробы на местном рынке и в крупных супермаркетах. В регионе растёт число пациентов, заражённых гепатитом А. За последние четыре дня зафиксировано 19 новых случаев, сообщили на специальном брифинге специалисты регионального Департамента охраны общественного здоровья, передает Kazakhstan Today.

При этом в инфекционные больницы поступают как дети, так и взрослые из разных районов области.

"На сегодняшний день лабораторно подтверждено 43 случая по области. 31 школьник. Основная версия - контактно-бытовой путь. Он может быть сейчас в инкубации. Может быть сегодня биохимия отрицательная, через 1-2 дня уже положительная. Для этого проводится сейчас медицинское наблюдение и фильтры", - рассказала замначальника департамента Гульжан Байтуганова.

Как информирует канал " Астана ТВ ", большая часть заболевших - школьники в возрасте 12-14 лет. В младенчестве они не получили прививки от гепатита. Только в одной карагандинской школе №58 уже 12 больных детей. И это число может вырасти, не исключают санитарные врачи, поскольку инкубационный период гепатита А - 35 дней. Человек может не подозревать о том, что заражён. Только биохимическое исследование крови покажет истинную картину. На сегодняшний день более 200 детей области, имевших контакты с больными, уже привиты.

Остальных врачи обследуют ежедневно. В школах проведена дезинфекция, введена кабинетная система уроков. Вместе с тем санврачи продолжают искать источники заражения. Три смыва с продуктов питания из столовых некоторых школ и детского сада, где дошколята не болели, показали наличие антигена гепатита А - в свёкле и редьке. Как выяснилось, овощи повар закупила на местном рынке.

"Нами была подготовлена информация в областную прокуратуру о разрешении отбора проб на рынке "Шыгыс" и в крупных супермаркетах. Для того чтобы посмотреть, проанализировать и предметно говорить", - прокомментировал замначальника департамента Юрий Залыгин.

Ранее ситуацию с гепатитом А, сложившуюся в селе Шолпан Восточно-Казахстанской области и Карагандинской области, прокомментировал главный государственный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин.

Он сообщил, что по состоянию на 23 января (с 3 января 2018 года) в Карагандинской области среди школьников и взрослого населения зарегистрировано 30 случаев заболевания гепатитом А. Все заболевшие являются жителями разных населенных пунктов (Караганда, Сарань, Абайский и Шетский районы) и учащимися разных школ (№58 Караганды, №5 Темиртау, №26 Шахтинска).

"Сейчас в Карагандинской областной инфекционной больнице с подтвержденным диагнозом вирусный гепатит А получают лечение 24 человека, из них 14 школьников и 10 взрослых. Вместе с этим в Центральной больнице Темиртау на лечении находятся 6 школьников. В настоящее время в указанных школах проводится вакцинация контактных детей, уже привиты более 100 учеников. Следует отметить, что все заболевшие выявлены в раннем периоде в ходе медицинского обследования контактных в очаге", - сказал Бекшин.

Относительно случаев в селе Шолпан Восточно-Казахстанской области Бекшин сообщил, что для расследования сложившейся ситуации была создана комиссия.

"С сентября 2017 года в инфекционном стационаре Урджарской районной больницы с диагнозом "вирусный гепатит А" пролечились 12 больных. Кроме того, во врачебной амбулатории села Шолпан в амбулаторных условиях получили лечение 19 больных с диагнозом вирусный гепатит А, на которые не были поданы экстренные извещения. Таким образом, среди населения села Шолпан зарегистрирован 31 случай вирусного гепатита А. Также установлено, что первый случай в селе Шолпан был зарегистрирован 12 сентября 2017 года. Источником заболевания стала гражданка С. из Семея, приехавшая в село в августе 2017 года", - добавил главный санврач.

Он напомнил, что вакцинации от вирусного гепатита А в селе подлежало 140 детей.

Вместе с тем с подозрением на вирусный гепатит А в инфекционный стационар Урджарской районной больницы поступили еще двое больных. Сейчас проводится их лабораторное обследование.

"Что касается летального случая в селе Шолпан (ВКО), то, согласно заключению доцента кафедры детских инфекционных болезней КазНМУ имени С. Д. Асфендиярова кандидата медицинских наук М. Головенко, смерть наступила от острой формы вирусного гепатита. Этиологическая причина гепатита не расшифрована, но с учетом данных патологоанатомического исследования, сроков течения заболевания, это не характерно для вирусного гепатита А и не исключается вирусный гепатит Е", - прокомментировал Бекшин.

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