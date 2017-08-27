Семь сетевых сообществ с детской порнографией выявлены в Западном Казахстане

Уральск. 26 августа. Kazakhstan Today - В Западно-Казахстанской области выявлено семь сообществ в соцсети с детской порнографией, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, управление образования области выявило семь сообществ в социальной сети "Вконтакте", где пропагандировались детская порнография и сексуальные посягательства.

"В результате принятых мер 298 учащихся исключены из указанных сообществ. В ходе проверок были установлены 216 неблагополучных семей, которые поставлены на учет органов внутренних дел", - пояснили в ведомстве.

Как пишет портал " Мой город ", для обеспечения безопасности и соблюдения порядка завершается работа по обеспечению учреждений образования камерами видеонаблюдения. В 642 учреждениях установлены 5066 камер.

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