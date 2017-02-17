Сход снежных лавин ожидается завтра в Восточном и Южном Казахстане

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Сход снежных лавин ожидается завтра в Восточном и Южном Казахстане17.02.2017
  • Фото: http://www.zadumka.org
Общество  15:58
Астана. 17 февраля. Kazakhstan Today - В связи с ожидаемыми осадками, большой высотой снежного покрова и метелевым переносом в горных районах Восточно-Казахстанской области в период 18-20 февраля возможен сход снежных лавин, сообщили в пресс-службе комитета по ЧС Министерства внутренних дел Казахстана.

Также сообщается, что в связи с выпадением значительных осадков и большой высотой снежного покрова в горных районах Южно-Казахстанской области 18 февраля также ожидается сход снежных лавин, передает Kazakhstan Today.

"Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах", - предупредили в КЧС.
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