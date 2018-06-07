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Шпекбаев пообещал за сообщения о взяточниках вознаграждение до 240 тыс. тенге07.06.2018
  • Фото: www.kp.kz
Общество  09:17

Астана. 7 июня. Kazakhstan Today - Председатель Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев пообещал за сообщения о взяточниках вознаграждение до 240 тысяч тенге, передает Kazakhstan Today.

"Гражданам, поделившимся информацией, гарантируется конфиденциальность и правовая защита. В случае подтверждения информации и обвинительного приговора в суде, заявитель сможет получить до 240 тысяч тенге", - написал председатель Агентства на своей странице в Facebook.

"Друзья, если вы видите, как на ваших глазах совершаются коррупционные правонарушения, то есть вымогаются или предлагаются взятки, планируются хищения бюджетных средств, происходят злоупотребления должностными полномочиями, незамедлительно обращайтесь в Агентство. Номер нашего call-центра 1424 работает круглосуточно. Моя личная почта alik.shpekbaev@gmail.com", - говорится в сообщении.

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