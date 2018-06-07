Астана. 7 июня. Kazakhstan Today - Председатель Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев пообещал за сообщения о взяточниках вознаграждение до 240 тысяч тенге, передает Kazakhstan Today.

"Гражданам, поделившимся информацией, гарантируется конфиденциальность и правовая защита. В случае подтверждения информации и обвинительного приговора в суде, заявитель сможет получить до 240 тысяч тенге", - написал председатель Агентства на своей странице в Facebook .

"Друзья, если вы видите, как на ваших глазах совершаются коррупционные правонарушения, то есть вымогаются или предлагаются взятки, планируются хищения бюджетных средств, происходят злоупотребления должностными полномочиями, незамедлительно обращайтесь в Агентство. Номер нашего call-центра 1424 работает круглосуточно. Моя личная почта alik.shpekbaev@gmail.com", - говорится в сообщении.

Просмотров: 6532