Штормовое предупреждение объявили в одиннадцати областях

НУР-СУЛТАН. 13 ИЮНЯ - Непогода ждет жителей Мангистауской, Акмолинской, Карагандинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Кызылординской, Павлодарской, Жамбылской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 14 июня на западе, юге Мангистауской области ожидается гроза. На западе, севере, в центре области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, на западе, севере, в центре области 15-20 метров в секунду. Днем на юге области ожидается сильная жара - 38 градусов.

14 июня на севере, юго-востоке, юго-западе Акмолинской области ожидаются гроза, днем град, шквал. Ветер северо-западный на севере, востоке, юго-западе области порывы 15-20 метров в секунду.

14 июня на севере, востоке Карагандинской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

Утром и днем 14 июня на севере, востоке Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, днем на северо-востоке, востоке области 15-20 метров в секунду.

14 июня в Восточно-Казахстанской области ночью на севере, востоке, днем на большей части области ожидается гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

14 июня ночью в горных районах Алматинской области ожидается сильный дождь. Сутки 14 июня ожидается гроза. Ветер юго-западный, при грозе 15-20, на севере и востоке области порывы 25 метров в секунду.

Днем 14 июня в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северный, днем в центре области 15-20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

14 июня на юге области, днем в центре Павлодарской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

Днем 15 июня в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. 14 июня в горных районах, 15 июня на северо-западе, востоке области, в горных районах - гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем 14 июня в горных районах, сутки 15 июня на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду, днем 15 июня порывы 23 метра в секунду.

14 июня днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь. На севере, западе, востоке области ожидаются гроза, шквал, град. Ночью и утром на юго-западе области ожидается туман. Ветер северо-западный на севере, западе, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

14 июня в горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.